Mama Gretei Thunberg dezvăluie cum, la vârstă de 11 ani, fiica sa s-a luptat cu autismul şi cu o tulburare alimentară severă

Într-o nouă carte scrisă de familia Thunberg, Malena Ernman, mama activistei, povesteşte despre lupta fiicei sale cu autismul şi cu o tulburare alimentară. La 11 ani, psihiatrii au diagnosticat-o pe Greta cu autism şi cu o tulburare obsesivă compulsivă.

„A dispărut încet într-un fel de întuneric”, scrie Ernman. „A încetat să cânte la pian, să râdă şi să vorbească. Şi a încetat să mănânce."

Malena Ernman, o celebră cântăreaţă suedeză de operă şi soţul ei actorul, Svante Thunberg, dezvăluie dificultăţile prin care au trecut pentru a face faţă tăcerii crescânde a fiicei lor şi a refuzului de a mânca orice, cu excepţia unor cantităţi minuscule de orez, avocado şi gnocchi.

„La două luni după ce nu mai mânca, Greta pierduse deja aproape 10 kg, ceea ce este mult pentru un copil în creştere”, scrie Ernman. „Temperatura corpului ei era scăzută, iar pulsul şi tensiunea arterială indicau clar semne de înfometare. Nu mai avea energie să meargă pe scări, iar scorurile la testele de depresie pe care le făcuse erau înalte.”

Thunberg, acum în vârstă de 17 ani, a ţinut discursuri motivaţionale la summiturile Naţiunilor Unite privind schimbările climatice în 2018 şi 2019, ca parte a campaniei sale de sensibilizare la ameninţările încălzirii globale.

Anul trecut, revistei Time a declarat-o cea mai tânără persoană a anului, după ce a negociat cu regularitate cu preşedintele american Donald Trump.

În extrase din cartea familiei, numită Our House Is On Fire: Scenes of a Family and a Planet In Crisis, Malena Ernman povesteşte cum revelaţia asupra crizei climatice i-a schimbat Gretei starea de spirit.

După ce a vizionat un film la şcoală despre gunoaiele în oceane, tânăra a devenit foarte preocupată de subiect şi a intrat în grevă şcolară împotriva schimbărilor climatice. Şi, deşi părinţii ei îşi doreau mai multe decât orice să-şi reia cursurile, au susţinut iniţiativa. „Pentru că vedem că se simte bine în timp ce îşi face aceste planuri - mai bine decât s-a simţit în ultimii mulţi ani. Mai bine ca niciodată, de fapt.”, spune mama ei în carte.