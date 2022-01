Liza Minnelli, înşelată de soţ cu un alt bărbat. Cum au fost prinşi

Liza Minnelli a avut o viaţă plină de culoare şi întâmplări neprevăzute, Câştigătoare a unui premiu Oscar, actriţa este recunoscută pentru rolurile din „New York, New York” şi „Sex and The City 2”.

Dar, în ciuda succesului ei de la Hollywood, Minnelli a avut o viaţă personală destul de tumultoasă. Ea a fost căsătorită de patru ori. Singurul ei regret este însă legat de incapacitatea de a avea copii.

Citeşte mai multe aici!