Kate Winslet a refuzat editarea unei scene de sex în care i se vedea grăsimea. „Să nu îndrăzneşti“

Kate Winslet în noua serie HBO „Mare of Easttown”

„Să nu îndrăzneşti să faci aşa ceva!”, a fost replica lui Winslet, care interpretează rolul detectivului şi bunicii Mare Sheehan din Pennsylvania în noua serie HBO „Mare of Easttown”.

Actriţa a mai povestit că a refuzat două variante ale posterului promoţional deoarece i s-a părut imaginea sa era mult prea retuşată.

„Le-am zis: Oameni buni, ştiu câte riduri am la ochi, vă rog, puneţi-le la loc”, a spus Kate Winslet, confom Hotnews.

Actriţa mai spune că a discutat despre acest rol şi cu soţul ei, Edward Abel Smith. „I-am spus soţului meu: E OK că fac asta? Este ok că joc rolul unei femei între două vârste care este bunică şi care are obiceiul de a avea aventuri de o noapte? Şi el mi-a replicat: Kate, este minunat!”.

Într-un interviu acordat cotidianului The Guardian, în februarie, actriţa britanică mărturisea că a fost nevoită să suporte o serie de comentarii răutăcioase despre greutatea ei încă din tinereţe.