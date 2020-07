Kanye West spune că a încercat să divorţeze de Kim Kardashian. Cum a reacţionat starleta: „Are o tulburare bipolară“

După ce a făcut afirmaţii controversate pe reţeaua socială, printre care că soţia lui, Kim Kardashian, „a încercat să îl interneze la nebuni“, Kanye West a scris într-un alt mesaj că a vrut să divorţeze.

„Am încercat să divorţez de Kim după ce s-a întâlnit cu Meek la Waldorf pentru reforma din închisori“, a scris cântăreţul pe Twitter.

La câteva minute după postare, Kanye a şters mesajul. Se pare că el a făcut referire la o întâlnire care ar fi avut loc între Kim Kardashian şi rapperul Meek Mill la hotelul Waldorf.

Cei doi au participat la o conferinţă pe tema reformei justiţiei penale, la Los Angeles, în noiembrie 2018.

Meek Mill, pe numele real Robert Rihmeek Williams, este fostul iubit al cântăreţei Nicki Minaj.

Reacţia lui Kim Kardashian

Kim Kardashian a reacţionat pentru prima dată după ce au apărut mai multe postări ciudate pe contul lui Kanye. Vedeta, care l-a numit pe rapper „o persoană minunată, dar complicată“, spune că soţul ei suferă de tulburare bipolară şi cere compasiune şi empatie.

„După cum ştiţi mulţi dintre voi, Kanye are o tulburare bipolară. Cei care sunt apropiaţi de Kanye îi cunosc inima şi înţeleg cuvintele sale, care nu reflectă intenţiile sale. Rog fanii şi mass media să dea dovadă de compasiune şi empatie pentru a trece peste asta“, a scris ea pe Instagram.

De altfel, rapperul dezvăluia în 2018, odată cu lansarea unui nou album că, după ce s-a confruntat perioade lungi de timp cu paranoia şi depresia, medicii au reuşit să-i pună un diagnostic, potrivit Daily Mail.

Este vorba de tulburare bipolară, o boală mintală care poate fi ţinută sub control cu tratament medicamentos. „Am fost diagnosticat abia la 39 de ani“, declara West. „Dar aşa cum am spus-o şi în noul album, nu consider că e o dizabilitate, ci o superputere“, a adăugat rapperul.

„Bipolaritatea nu e o dizabilitate. E o superputere. Sunt un supererou“, se arată în versurile rapperului. De asemenea, într-un videoclip este prezentată o imagine pitorească în care apar scrise cuvintele: „Urăsc să fiu bipolar/ E minunat“.





În plus, Kanye West, care şi-a anunţat candidatura la alegerile prezidenţiale din SUA, a mărturisit că se simte binecuvântat şi privilegiat la gândul că alte persoane care suferă de acceaşi boală nu au posibilitatea să „facă un album şi să spună că totul este în regulă“, de aceea, îi este recunoscător divinităţii pentru şansa pe care o are.