John „Hutch” Hutchinson, colaborator cheie al lui David Bowie, a murit

L-a cunoscut pe Bowie în 1966, când a participat la o audiţie pentru Buzz, trupa care îl acompania atunci pe artistul britanic. Ei au colaborat câteva luni. Grupul s-a scindat, iar Bowie şi-a început cariera solo, lansând albumul omonim de debut în 1967, înainte să formeze trio-ul Feathers cu prietena lui, Hermione Farthingale, şi Hutch. În această formulă au cântat şi înregistrat câteva demo-uri, în 1968, însă grupul s-a separat după ce Bowie şi Farthingale s-au despărţit.

Bowie şi Hutch au decis să continue în stilul Simon & Garfunkel şi au înregistrat câteva piese împreună, inclusiv o versiune „Space Oddity”. Multe dintre aceste înregistrări au fost lansate în 2018, ca parte a reeditării deluxe a albumului lui Bowie din 1969.

Pentru Hutch, colaborarea cu Bowie însemna mult timp departe de familie şi a decis să renunţe. Câteva luni mai târziu, versiunea solo „Space Oddity” a lui Bowie a devenit un succes în Marea Britanie şi alte ţări europene şi i-a lansat cariera. Piesa a fost hit în SUA, în 1973, când a fost relansată. Până la acel moment, Bowie devenise superstar în Regat şi a apelat la Hutch să îi fie chitarist pentru ultimul turneu din era „Ziggy Stardust”, în prima jumătatea a anului 1973. Turneul a acoperit şi SUA şi Japonia, înainte ca Bowie să retragă personajul creat, iar trupa s-a destrămat.

Hutch a mai lucrat câţiva ani ca artist solo şi în diverse trupe, lasând un single în 1979 cu American Echoes. A lucrat apoi în industria petrolieră şi a fost chitarist jazz. Şi-a publicat memoriile sub titlul „Bowie & Hutch” în 2014. Bowie a murit în 2016, din cauza unui cancer.

Născut în Scarborough (Anglia), la începutul anilor 1960, Hutch a lucrat cu trupe ca The Tennesseans şi Dave Kirby Five, acompaniind artişti precum Little Richard şi Gene Vincent, dar şi ca solist, în Suedia, pentru o perioadă.