Ion Ţiriac mai adaugă o maşină la colecţie. Cât costă bolidul de lux, fabricat în doar 275 de exemplare, pe care şi l-a rezervat

Preţul de pornire al unui astfel de autoturism este unul exorbitant, însă Ion Ţiriac este pregătit să plătească aproximativ 2,75 milioane de euro, relatează abc.es.

Noul Mercedes-AMG One este o maşină hibrid cu 4 motoare electrice şi unul cu turbocompresor cu 6 cilindri în V. Autoturismul poate să atingă viteza de 350 de km/h şi să ajungă de la 0 la 200 km/h în doar 6 secunde.

Printre cei care se vor afla la volanul bolidului se regăsesc foştii piloţi de Formula 1, precum David Coulthard şi Nico Rosberg, dar şi actorul american, Mark Wahlberg.

Mercedes-Benz AMG One F1-powered hypercar delayed again, now due mid-2022 https://t.co/Tn7h8ZnjUQ pic.twitter.com/IeVqwwyBeX