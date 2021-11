Oana Tache, jurnalistă: „Întâlnirea cu Ursula von der Leyen a fost cel mai tare lucru care mi s-a întâmplat în plan profesional“ INTERVIU

În perioada 8-9 octombrie, Oana Tache (34 de ani) a fost invitată să modereze dezbaterea „Next Generation EU: Revenirea Economică post COVID-19“, din cadrul evenimentului European Youth Event (EYE), desfăşurat în 2021 sub umbrela Conferinţei privind Viitorul Europei. Jurnalista s-a alăturat ca voluntar campaniilor desfăşurate de Parlamentul European în România încă din 2019, iar anul acesta a fost invitată la dezbaterea „State of The European Union“, desfăşurată pe 15 septembrie în Parlamentul European, când a cunoscut-o pe Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene.

Oana Tache şi-a început cariera în televiziune la vârsta de 5 ani, odată cu „Abracadabra“, continuând apoi cu „Şcoala Vedetelor“. A fost prezentator MTV România timp de 10 ani, intervievând peste 450 de artişti internaţionali, dar şi Brand Manager al postului muzical. În aceeaşi perioadă şi-a început şi cariera în radio. Până în 2018, a fost co-prezentator la „Vocea României“, „Românii au talent” şi „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“, a lucrat şi în departamentele de Marketing şi Digital la ProTV şi a fost primul Digital Host din România. Din septembrie 2021, Oana Tache s-a întors la radio ca realizator al matinalului de weekend la Virgin Radio.

„Weekend Adevărul“: Ce te-a determinat să te implici ca voluntar în campaniile biroului Parlamentului European în România şi ce te atrage în această zonă?

Oana Tache: Am devenit mult mai conştientă de ceea ce se întâmplă în jurul nostru şi am început să deschid ochii după Colectiv, când am şi pierdut prieteni. Cred că acela a fost momentul în care noi, ca generaţie, ne-am trezit. Eu am fost foarte mult timp axată pe zona de entertainment, şi până în 2015 ce se întâmpla pe scena politică era în plan secundar pentru mine. Sigur, eşti la curent cu cine e la putere, te duci la vot ca un cetăţean responsabil, dar câteodată e nevoie de mai mult de atât. Au urmat celelalte episoade cu proteste în stradă şi plecând de la trezirea asta, în 2019, când au fost europarlamentarele, mi-am dorit să înţeleg mai bine ce se întâmplă cu Uniunea Europeană. Am avut tot timpul şi deschiderea asta pe partea internaţională, am fost plecată de foarte multe ori cu MTV România la evenimente europene, dar şi cu altfel de proiecte. Mi-am zis „Se întâmplă pe plan local nişte lucruri, dar hai să vedem ce se întâmplă şi pe o scară mai largă, pentru că, până la urmă, totul este interconectat“. Şi având ideea asta cum că trebuie să privim un pic out of the box, m-am prezentat ca un cetăţean de rând la Biroul Parlamentului European la o serie de conferinţe. Oamenii ăştia chiar muncesc şi fac treaba asta în mod constant. E suficient să îi cauţi pe Facebook, Instagram, Google, să cauţi datele de contact ale birourilor în ţările membre ale UE şi să intri în contact cu ei.

Oana Tache a luat parte la European Youth Event 2021, unde a moderat o dezbatere





Voluntariatul, o responsabilitate dincolo de CV

Ai simţit nevoia de o schimbare?

Cam tot ce am făcut a contribuit la evoluţia şi reinventarea mea. După ce am plecat de la PRO TV, în 2018, am zis că vreau mai mult şi m-am dus la Untold ca Digital Development Manager. După o vreme, mi-am zis iar: „Ok, hai acum să vedem cum poţi să faci mai mult pentru generaţia tânără“. Nu cred că drumul pe care am apucat-o cu Parlamentul European e neapărat o schimbare. Fac în continuare media, comunicare. Până la urmă asta fac, comunic ceea ce se întâmplă în Parlamentul European despre evenimente şi programele dedicate în special tinerilor. Am descoperit că îmi place să mă uit şi în alte direcţii, pentru că avem de multe ori tendinţa să ne uităm într-una singură şi uităm faptul că lumea nu stă pe loc. Suntem aici ca să funcţionăm împreună, să comunicăm şi să împărtăşim din experienţele astea.

Voluntariatul nu e o treabă pe care o facem ca să o trecem doar pe CV, e un schimb de experienţă, de idei, şi e important ca generaţiile tinere să înţeleagă că ei au alte perspective şi deschideri azi, faţă de noi, care am învăţat din mers.

E prima oară când faci voluntariat?

Am făcut voluntariat şi înainte pentru „Let’s do it, Romania“, „MTV Staying Alive“, „Salvaţi Copiii“ şi tot felul de cauze. Dar de data asta voluntariatul a căpătat o altă valenţă. Mi se pare că voluntariatul ar trebui promovat mai mult în România. În afară, când vrei să te angajezi undeva, în CV trebuie să ai şi locuri în care ai activat ca voluntar. La noi există această mentalitate cum că „Dacă nu iese nimic, de ce să fac eu asta?“. Faptul că suntem mult prea obişnuiţi să stăm să ne plângem de milă, să ne uităm în jur la unul şi la altul, să ne invidiem între noi nu ne ajută pe termen lung. Ar trebui să plece de la fiecare dintre noi proactivitatea şi ar trebui să înţelegem altfel conceptul de voluntariat. Voluntariatul nu e o treabă pe care o facem ca să o trecem doar pe CV, e un schimb de experienţă, de idei, şi e important ca generaţiile tinere să înţeleagă că ei au alte perspective şi deschideri azi, faţă de noi, care am învăţat din mers. Cam asta îmi doresc să fac cu partea de Parlament European. Aşa cum, pe vremuri, la MTV, aduceam informaţii despre artişti, concerte şi trenduri din afară, acum vreau să pot să aduc în plan local valorile europene şi să le arăt celor care au ochi de văzut şi urechi de auzit că se poate şi altfel. Ursula von der Leyen spunea că „UE este ca o bicicletă. Dacă stă pe loc, cade. Aşa că trebuie să pedalăm împreună în aşa fel încât lucrurile să se întâmple, să existe un viitor al Uniunii Europene“.

Oana Tache, alături de eurodeputatul Guy Verhofstadt, în Parlamentului European

Oana Tache, alături de eurodeputatul Guy Verhofstadt, în Parlamentului European

Deci asta ţi-ai propus din momentul când ai pornit pe acest drum.

Da. Din 2019, de când am participat la primul eveniment la Biroul Parlamentului European în România, am înţeles că asta trebuie şi îmi doresc să fac. Am demarat campania „Alege, implică-te, votează!“ sub umbrela campaniei „De data asta votez“. Am făcut această primă campanie voluntar online, dar am fost în rural şi am stat de vorbă cu tinerii dintr-o comună din judeţul Arad, am făcut evenimente în două licee din Bucureşti şi ulterior am fost invitată la Săptămâna Tineretului European să învăţ mai bine, să înţeleg care sunt programele despre care ar trebui să vorbim mai mult. După această săptămână, am avut reacţii foarte bune şi s-au deschis altfel de porţi. Din punct de vedere al accesului la liderii politici europeni, da, sunt convinsă că nu aş fi putut sta de vorbă cu Manfred Weber (n.r. – Deputat în Parlamentul European) într-un live pe Instagram dacă nu eram un influencer care dă randament şi rezultate.

Cetăţeanul, la microfonul european

Pentru prima oară în istorie, Parlamentul European îşi deschide porţile şi spune cetăţenilor de rând «Veniţi şi colaboraţi cu noi!». Pentru că nu este suficient să ai un for undeva la Bruxelles sau la Strasbourg. Nu e suficient să ai guverne, trebuie consultat cetăţeanul la firul ierbii.

În septembrie ai reprezentat România la Strasbourg în cadrul dezbaterii „State of The European Union“, când ai stat de vorbă şi cu Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cum a fost această întâlnire?

Întâlnirea cu Ursula von der Leyen a fost pentru mine cel mai important lucru care mi s-a întâmplat din punct de vedere profesional. Dacă acum 10 ani mă întrebai care e cea mai tare chestie care mi s-a întâmplat profesional şi spuneam că m-am întâlnit cu Armin Van Buuren, acum această întâlnirea a fost extrem de inspiraţională. Nu mi s-a mai întâmplat de mult să fiu aşa de emoţionată. Mi s-a întâmplat, după foarte mult timp, să mă bâlbâi. Eram un grup de opt oameni şi nimeni nu lua cuvântul. Ea a fost foarte deschisă, a venit, a bătut pumnul, s-a aşezat în mijlocul nostru, dar nimeni nu începea conversaţia. Şi m-am trezit eu: „Mi-a plăcut foarte mult discursul dumneavoastră, a fost unul extrem de puternic. În acelaşi timp, aş vrea să vă întreb de ce aţi propus ca 2022 să fie Anul Tineretului European?“. Ea a răspuns aşa cum o face toată lumea acolo, sincer, deschis şi extrem de cald: „Mi se pare că le datorăm asta tinerilor după toată această perioadă pandemică. Mi se pare că este o perioadă care a afectat mai cu seamă tinerii, care au nevoie de interacţiune poate mai mult decât alte segmente de vârstă“.

Oana, alături de Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

La Conferinţa privind Viitorul Europei au luat parte 800 de participanţi. Cum se desfăşoară o astfel de conferinţă europeană?

Spunea Guy Verhofstadt că această Conferinţă privind Viitorul Europei este cel mai mare experiment făcut vreodată de UE. Există o platformă pe care oamenii s-au putut înscrie. Platforma futureu.europa.eu a ajuns la 100.000 de oameni implicaţi, din care au fost selectaţi 800. Aceştia au fost împărţiţi în patru grupuri de lucru, au dezbătut diverse probleme care li se par importante pentru UE, iar din fiecare grup de lucru au fost selectate 20 de persoane care au luat parte, pe rând, în Plenul Conferinţei privind Viitorul Europei. Deci, pentru prima oară în istorie, Parlamentul European îşi deschide porţile şi spune cetăţenilor de rând „veniţi şi colaboraţi cu noi!“. Pentru că nu este suficient să ai un for undeva la Bruxelles sau la Strasbourg. Nu e suficient să ai guverne, trebuie consultat cetăţeanul la firul ierbii. Şi exact asta se întâmplă în UE.

Cum sunt selectaţi participanţii?

Din fiecare stat membru, din fiecare categorie socială, pe toate segmentele de vârstă şi ambele sexe. S-a ajuns la această formulă echilibrată.

Tineretul, decisiv pentru viitorul Europei

Cum a venit propunerea de a fi moderatoarea dezbaterii „Next Generation EU: Revenirea Economică post COVID-19“ din cadrul European Youth Event (EYE) de anul acesta?

Când mi-au lansat invitaţia la telefon, am fost surprinsă de propunere. M-au sunat şi mi-au spus: „Uite, există European Youth Event“. „Da, ştiu, se întâmplă la doi ani, când nu se întâmplă European Youth Week. Nu îmi ziceţi că vreţi să mă duc acolo!“ – „Nu, nu, ideea e să faci un pic mai mult de data asta. Ai vrea să prezinţi un panel?“ – „Ar fi minunat. Dar de ce eu?“ – „Pentru că tu vii şi cu background-ul tău de la MTV şi ştii să lucrezi cu echipe internaţionale“. M-am luptat un pic pentru panelul ăsta, pentru că mai erau câteva teme pe masă şi mi-am dorit foarte mult să vorbesc despre recuperarea economică după COVID şi despre ceea ce înseamnă bugetul pe termen lung al UE şi Next Generation EU, pentru că vorbim de cel mai mare pachet de stimulente finanţat vreodată în Europa. Vorbim de o sumă colosală şi despre şansa unică de a ieşi din pandemie mai puternici, de a învăţa să ne transformăm economiile şi de a crea noi oportunităţi şi locuri de muncă peste tot în Europa.

Oana Tache la întâlnirea cu Ursula von der Leyen





Cum a fost întreaga experienţă pentru tine şi cum te-ai pregătit pentru acest eveniment?

Pregătirile durează, în general, minimum două săptămâni la genul acesta de evenimente. După ce ne aliniem din punct de vedere al conţinutului, ne alinieam şi din punct de vedere tehnic. De data asta, recunosc, am avut nevoie de mai mult timp de research. A fost o experienţă fascinantă şi la cel mai înalt nivel de profesionalism. Am plecat de acolo şi eram în starea aia de „Mai vreau!“. Apoi, mi se pare că şi contextul este unul extraordinar având în vedere Conferinţa privind Viitorul Europei. Nu vorbim numai de un plan de redresare, e chiar un moment în care lucrurile se pot schimba. Evenimentul a fost într-un format hibrid, 10.000 de participanţi, unii online, unii offline, cu toate măsurile de precauţie luate, iar cele mai bune 20 de idei votate de participanţii la EYE au fost prezentate şi membrilor Conferinţei privind Viitorul Europei. Adică nici tineretul nu e exclus din această chestiune. Mie mi se pare fabulos.

S-a discutat despre revenirea economică post-COVID. Dacă ar fi să desprinzi câteva idei importante în urma acestei dezbateri, care ar fi acestea?

S-a ajuns la concluzia că e cea mai bună variantă în momentul de faţă pentru generaţia tânără, pentru că vorbim despre nişte bugete care nu au mai fost alocate niciodată până acum: 806,9 miliarde de euro. A fost o întrebare în sală în legătură cu cât ne vom îndatora pe pieţele internaţionale pentru a susţine acest plan şi cât va avea de plătit genereraţia noastră în timp. Şi varianta este că, dacă ne dorim să avem o Europă mai verde, mai rezilientă, mai digitală, planul Next Generation EU este această şansă în momentul de faţă. Vorbim, practic, de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – asta înseamnă, la bază, pentru fiecare stat membru al blocului comunitar. Este ceea ce ni se oferă şi din ce putem face lucrurile să ia o direcţie constructivă. Spunea Vicepreşedinta Roberta Metsola că „noul buget pe termen lung va consolida mecanismele de flexibilitate pentru a garanta că poate răspunde oricăror nevoi neprevăzute. A fost proiectat în aşa fel încât să răspundă nu doar realităţilor curente, cât şi incertitudinilor viitoare“.

Oana Tache, la aceeaşi „masă“ cu Roberta Metsola, vicepreşedinte al Parlamentului European





„Dacă aş face pasul către politică, ar trebui să renunţ la media“

Cum ţi se pare această lume a parlamentarilor europeni?

În momentul în care spui Parlamentul European, ai impresia că e totul foarte complicat şi birocratic. Nu, lucrurile nu stau deloc aşa. Totul este foarte transparent şi acolo sunt oameni absolut normali. La fiecare deplasare de genul acesta vezi parlamentari care nu se plimbă cu black cabul de la hotel la Parlamentul European, ci care merg cu tramvaiul la serviciu. Există preconcepţia asta că cine este acolo nu o duce rău. Dar nimeni nu vorbeşte despre presiunea exercitată asupra celor care în momentul de faţă conturează Europa. Sunt experţi, oameni politici, dar se comportă ca nişte oameni normali. Eu nu am văzut vreun europarlamentar care să poarte vreun brand pe el, o chestie care la noi se poartă peste tot. E foarte important că am fost acolo şi am văzut la faţa locului ce se întâmplă. E foarte important să ieşi din bulă, să devii proactiv şi să te duci spre lucrurile de genul ăsta în aşa fel încât să acumulezi informaţii şi să te dezvolţi la nivel personal în continuare. Uite, de exemplu, eu pe seară la 18.00 am curs. Am început deja masterul în Comunicare şi Afaceri Europene. Pentru că de doi ani mă duc la evenimentele acestea, lucrez îndeaproape ca voluntar cu Parlamentul European în România când au campanii, dar mă interesează să intru şi mai profund în subiect.

„Nu exclud întoarcerea la TV“

Vorbeşti cu foarte multă pasiune de toate aceste lucruri. Te gândeşti cumva să schimbi traiectoria profesională în viitor?

Sunt fericită cu felul în care decurg lucrurile în momentul de faţă. Am devenit mamă de curând şi mă bucur că m-am întors la radio, la Virgin Radio, pentru că îmi place şi media tradiţională în continuare foarte tare. Mai departe, proiectele pe online şi de producţie de conţinut digital, pentru că eu asta am construit în ultimii ani, merg. După plecarea din PRO, mi-am făcut compania mea de producţie de content digital Media Like. Iar acum mă interesează din ce în ce mai tare chestia asta cu Uniunea Europeană.

Oana Tache, alături de eurodeputata Katarina Barley





Nu te-ai gândit unde te-ai vedea în zona asta?

N-am proiectat încă, deocamdată adun informaţii. De acum înainte intru mai în profunzime şi vreau să îmi găsesc o specializare, dar nu exclud nici întoarcerea la TV. Sunt într-o perioadă în care mă consider echilibrată. Pe partea cu media o să rămân în continuare, pentru că asta ştiu să fac cel mai bine şi mă defineşte, iar în ce priveşte UE, e un drum destul de nou, dar din care învăţ foarte multe. Dacă în media am aproape 30 de ani de experienţă, de zona asta m-am apucat de trei ani, doar că mai am multe de învăţat.

Te-ai vedea ocupând un loc de europarlamentar la viitoarele alegeri?

Îmi place foarte mult zona de comunicare. Politica nu este pentru mine, în momentul de faţă, un scop. Mi se pare că odată ce ţi-ai pus o etichetă în frunte, rămâi cu eticheta aia, chit că eşti asociat cu un partid pe o perioadă scurtă sau mai lungă. Odată ce ai făcut pasul ăsta, nu mai ai cum să dai înapoi. Ştiu sigur că, dacă la un moment dat aş face pasul într-o direcţie politică, ar trebui să renunţ la media. Motiv pentru care nu este în prospect, dar niciodată să nu spui niciodată.

„De la «Abracadabra» am învăţat să dorm oriunde, oricând. Dar nu am fost exploataţi, chiar dacă am muncit într-adevăr foarte mult“





Oana şi-a început cariera în televiziune de la o vârstă fragedă, împreună cu fratele său FOTO oanatache.ro

De la vârsta de 5 ani eşti pe micile ecrane. Oamenii te-au văzut prima dată la „Abracadabra“. Cum îţi aminteşti începuturile tale în televiziune? Faptul că noi am fost o gaşcă foarte mare la „Abracadabra“ era ca o joacă pentru noi. Nu a fost o chestie de genul: „Mamă, copiii ăia stau acolo şi muncesc“. Nu am fost exploataţi, chiar dacă am muncit într-adevăr foarte mult - aveam filmări dimineaţa, pauză la prânz, filmări după-amiază, 3-4 spectacole pe seară şi dacă mai aveam filmări de noapte, mai băgai şi până la 2-3 dimineaţa. De acolo am învăţat să dorm oriunde, oricând. Dar nu am fost exploataţi, pur şi simplu am avut o altfel de copilărie. În perioada în care unii citeau poveşti, noi le puneam în practică. Şi mi se pare extraordinar că am trăit treaba asta şi că am trecut prin toate etapele. Am început cu TV-ul, după m-am dus în presă scrisă - în liceu scriam pentru revista „Cool Girl“ -, după care m-am întors la radio, la Dance Fm, am continuat cu MTV, am vrut să ştiu şi producţie şi marketing. Eu am terminat Facultatea de Administraţie Publică şi Afaceri cu specializarea în Marketing, cu un master în Consultanţă şi Afaceri, adică cu totul şi totul alt domeniu decât media. Dar am mers tot timpul pe premisa că nu e bine să îţi pui toate ouăle în acelaşi coş şi că întotdeauna, dacă te uiţi şi în altă direcţie, poţi să aduci o altă perspectivă în zona ta de activitate. Încă se vorbeşte despre „Abracadabra“, îţi dai seama? Deşi emisiunea nu mai e pe post din 2001. A fost un fenomen pe care şi l-a imaginat Ruxandra Ion şi la care noi am avut ocazia şi onoarea să luăm parte. La vârsta de 9 ani am început ca prezentator de ştiri la PRO TV, eram o mini-Esca. Din materialele care rămâneau după ce le făceau lor sacourile, ne făceau şi nouă. Care e cea mai dragă amintire pe care o păstrezi din acele vremuri? Ştii ce mi-a plăcut mie tot timpul la „Abracadabra“? Că nu mi-au dat niciodată roluri de fată bună. (Râde) Eu aş putea să mă văd maximum Albă-ca-Zăpada. Şi asta din cauza look-ului, nu din alte puncte de vedere. Sunt extrem de ambiţioasă, de corectă şi de exigentă, în primul rând cu mine, dar este o exigenţă pe care o cer şi de la cei din jur. Cred că avem timp să facem încercări, să greşim, dar nu cred că avem timp să ne pierdem în ele şi să ne plângem de milă. Asta e mentalitatea pe care am avut-o tot timpul şi cred că aşa m-au perceput şi „Magi“ şi Ruxandra - genul ăla de „nu se lasă“ şi atunci nu am avut niciodată roluri de fată bună. N-am avut roluri nici de zgripţuroiacă, ci mai de „sora vitregă a Cenuşăresei“. Amintiri frumoase sunt cu tonele. Îmi aduc aminte că aveam 9 ani şi am început la PRO TV ca prezentator de ştiri. La vremea aia, Esca nu avea copii, iar eu eram mini-Esca, eram şi tunsă ca ea. În general, din materialele care rămâneau după ce le făceau lor sacourile, ne făceau şi nouă. Era, într-adevăr o chestie extraordinară la 9 ani să prezinţi ştirile. Şi atunci făceam slalom, am fost învăţată în direcţia asta. Aveam şcoală, activităţi extraşcolare şi, în acelaşi timp mergeam şi la „Abracadabra“. Existau nopţi în care, într-adevăr, adormeam cu capul pe caietele de matematică. Dar nu mi se pare că am fost agasaţi. Mi se pare că, dimpotrivă, am fost pregătiţi pentru lumea în care, iată, am ajuns să creştem. Oana Tache, în copilărie, la „Abracadabra“ FOTO captură ecran Ţi-ai continuat cariera în televiziune, la MTV, unde în cei 10 ani ai intervievat peste 450 de artişti internaţionali din industria muzicală. Care dintre aceste întâlniri ţi-au rămas cel mai bine impregnate în memorie? La MTV, am toate recordurile pe planurile pe plan local. În afară de interviurile acelea multe, sunt singurul VJ care a fost invitat la MTV Europe Music Awards de opt ori, sunt singura care a stat 10 ore în live continuu când a murit Michael Jackson. Ca amintire, îmi aduc aminte că venise Fat Boy Slim în România, era la mare, la Mission, şi era foarte aglomerat în Mamaia, motiv pentru care a trebuit să mă dau jos din taxi şi să o iau la pas pe lângă coloana de maşini, ca să ajung să fac interviul cu el. Dar nu vrei să ştii cum a fost! Eram atât de speriată că nu o să ajung, încât îmi dăduseră lacrimile, mai ales că mie îmi place foarte mult Fatboy Slim. Adică ţi se dă şansa să te duci să stai de vorbă cu omul şi tu eşti blocată în trafic? Dar ce ce nu ai plecat cu două ore mai devreme? De ce n-ai fost mai atentă? De ce nu ai luat în calcul traficul? Eram foarte supărată pe mine şi mergeam prin Mamaia, pe jos, până la locaţie. În final, am ajuns şi am făcut interviul. Iarăşi, un interviu foarte aproape de sufletul meu este cel pe care l-am făcut cu Mobi, foarte inspiraţional, deşi bineînţeles că Armin van Burren rămâne în top. Cu el am făcut interviu de trei ori şi suntem prieteni.

Oana este în prezent DJ şi realizatoare la Virgin Radio