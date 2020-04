INTERVIU Darko Perić, Helsinki din „La Casa de Papel“: „Toată adolescenţa mi-am petrecut-o în România, în anii ʼ90. Ascultam R.A.C.L.A“

Actorul Darko Peric, în vârstă de 43 de ani, îl interpretează pe Helsinki în serialul Netflix „Casa de Papel„Fabrica de Bani“, al cărui sezon patru a avut recent premiera. Peric s-a născut în Kladovo, un orăşel mic din fosta Iugoslavie. Deşi era pasionat de actorie încă din copilărie, Darko s-a hotărât să vină în România în 1995 pentru a studia medicină veterinară la Bucureşti. Vreme de trei ani a locuit în Drumul Taberei, dar şi în zona Gării de Nord.

„Eu sunt din Serbia, de la graniţa cu România, dintr-un orăşel care se numeşte Kladovo, aproape de Turnu Severin, unde se vorbeşte româneşte. Şi încă de pe vremea lui Ceauşescu, era ceva obişnuit pentru sârbi să meargă la facultate în România. E aproape. Şi nu numai la Bucureşti, ci şi la Craiova, la Timişoara. Eu tot timpul am zis că vreau să merg în România. În Bucureşti am stat trei ani, iar de acolo m-am dus în Timişoara. Şi mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut un oraş mai cosmopolit. Am foarte mulţi prieteni acolo. Toată adolescenţa mi-am petrecut-o în România, în anii ‘90, de la 18 până la 27 de ani“, a povestit Darko.

Darko Peric, pe străzile Bucureştiului, în '95, alături de prietenul său, Koske FOTO Instagram Darko Perich

Întrebat ce i-a plăcut cel mai mult şi cum s-a adaptat locurilor, Darko a răspuns: „Obiceiurile românilor şi ale sârbilor sunt asemănătoare. Mai ales în oraşul meu natal, aşa că nu mi-a fost deloc greu, n-a fost la fel însă când am venit în Spania, de exemplu. În ‘95, când am ajuns eu în Bucureşti, îmi amintesc că începuse hip-hopul în România. Iar mie hip-hopul îmi place foarte mult. Eu stăteam atunci lângă Gara de Nord şi mi-aduc aminte că era un chioşc acolo unde se vindeau casete cu muzică. Eram mereu acolo. Ne strângeam mai mulţi. Ascultam atunci R.A.C.L.A, Sindicatul RAN/S, Norzeatic, Methadon 3000 ş.a. Nu ştiu dacă se mai ascultă în România acum, căci n-am mai fost de 20 de ani în Bucuresti. Şi mi-a mai plăcut primul meu concert Prodigy, care a fost la Palatul Tineretului, prin ‘96. A fost absolut bestial.“

După şase ani petrecuţi în Timişoara, Darko Peric era absolvent al Facultăţii de Medicină Veterinară. Actorul a mărturisit că nu a profesat niciodată medicina, adevărata lui menire fiind actoria. De altfel, pasiunea pentru teatru şi film şi-a redescoperit-o tot în România, datorită faptului că s-a împrietenit cu studenţi ai Academiei de Teatru şi Film, colegi de cămin. De asemenea, cânta în diverse trupe şi organiza evenimente culturale în Timişoara.

Pentru că-şi dorea să înveţe şi mai mult şi să se afirme în cariera sa artistică, Darko Peric se mută la Berlin şi apoi în Barcelona, în 2004, unde apare în mai multe roluri la TV3, o televiziune locală.

2015 - 2017, anii de debut ai celebrităţii lui Darko Peric

În 2015, Darko Peric a apărut în filmul „A Perfect Day“, iar în 2016 avea să devină cunoscut în Spania datorită rolului din „Mar de plastico“. În 2015, Darko Peric avea să câştige castingul pentru rolul lui Helsinki din serialul ce urma să fie un succes mondial – „La Casa de Papel“, ajuns acum la sezonul 4.

Vorbind despre rolul său, Darko ne-a mărturisit că a fost impresionat de faptul că a fost foarte bine acceptat şi îndrăgit de colegii de platou, iar ulterior de milioanele de fani din întreaga lume.

„Eu am ajuns la audiţii în 2015, împreună cu un prieten rus, tot actor, după ce agentul meu mi-a zis că se caută doi actori pentru rolurile de soldaţi ceceni. El n-a obţinut un rol, în schimb, mie mi s-a dat rolul veteranului de război sârb Helsinki, care urma să meargă la un jaf cu o grupă de hoţi. Am zis OK, mi-am pregătit rolul de „soldat“, iar marea mea surpriză a fost să aflu, după ce am filmat câteva episoade, căci nu ni se dă scenariul înainte pe un întreg sezon, că personajul meu este şi gay. Şi atunci îţi dai seama că a trebuit să uit tot ce pregătisem înainte (râde). Dar fiecare personaj pe care îl joci e altfel, deşi rolurile mele au fost asemănătoare, de băieţi răi din estul Europei. Am jucat chiar şi roluri de mafioţi ruşi, bosniaci sau români. Cred că a prins la public pentru că n-a fost o interpretare forţată, n-a fost fake. Eu am vrut să-i ofer personajului originalitate. I-am oferit din personalitatea mea. Eu nu am hateri cu adevărat, n-am primit critici, toată lumea m-a primit excelent şi asta e o chestie care mă surprinde cu adevărat“.

Mesajul lui Darko pentru fanii români

„Viaţa s-a schimbat şi, în momentele astea complicate în care ne aflăm cu toţii, vreau să vă încurajez să staţi în case, este cel mai înţelept lucru pe care îl putem face pentru a evita să ne îmbolnăvim şi să răspândim virusul. Dacă tot e vremea de stat în casă, vă anunţ că a apărut noul sezon din «La Casa de Papel», aşa că puteţi să vă uitaţi liniştiţi pe Netflix. Sper să nu vedeţi totuşi tot sezonul dintr-o dată, aşa cum fac mulţi, mai păstraţi şi pentru zilele următoare (râde). Vă transmit multe salutări şi vă rog să aveţi grijă de voi“, a fost mesajul lui „Helsinki“ pentru fanii din România. Sezonul 4 al serialului a debutat în România pe 3 aprilie.

La Casa de Papel, cel mai urmărit serial Netflix într-o altă limbă decât engleza

Serialul Netflix „La Casa de Papel“ a debutat în Spania în 2017, iar în 2018, după lansarea pe Netflix, a devenit cel mai urmărit serial într-o altă limbă decât engleza, conform declaraţiilor lui Ted Sarandos, Chief Content Officer al Netflix.

Seria are în centru un grup de hoţi care dau lovitura perfectă din istoria Spaniei şi fură 2,4 miliarde de euro. Netflix este liderul global al reţelelor de televiziune prin internet, cu 139 de milioane de abonaţi din peste 190 de ţări. Platforma oferă seriale, documentare şi lungmetraje într-o varietate de genuri şi limbi.

