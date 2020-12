George Clooney, omul anului 2020. Viaţa starului în pandemie: "Dau cu mopul şi aspiratorul, spăl rufe şi vase în fiecare zi"

Pentru Clooney (59), luna cadourilor a venit în noiembrie, când a fost numit Omul anului de revista GQ. De ce el? De ce nu?! E ditamai starul hollywoodian, tată de gemeni simpatici, soţul unei avocate care luptă pentru Drepturile omului, un om bun în esenţă, care face donaţii în stânga şi-n dreapta, se implică în politică, ia apărarea amărâţilor care-şi pierd afacerile în pandemie, şi un bărbat şarmant fără doar şi poate. Cum spuneau şi cei de la GQ, într-un an în care nu cădem de acord cu nimic, trebuie să recunoaştem cu toţii că George Clooney e alegerea perfectă pentru Icon of the Year. În ciuda celor 500 de milioane de dolari pe care le deţine, actorul nu uită de unde a plecat.

