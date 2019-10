FOTO Rona Hartner s-a căsătorit cu DJ-ul francez Herve Camilleri: artista a purtat o rochie de mireasă atipică

Rona Hartner şi Herve Camilleri s-au căsătorit sâmbătă, 5 octombrie, într-un restaurant de pe Coasta de Azur, după un an şi jumătate de relaţie, scrie Click!

Pentru acest eveniment, artista a făcut o alegere vestimentară atipică. Ea a purtat o rochie lungă în stil maramureşean, albă, cu inserţii şi motive florale roşii, iar pe cap a avut un accesoriu cu flori.

În ceea ce priveşte buchetul de mireasă, actriţa a ales trandafiri albi şi galbeni.

Soţul său a optat pentru un costum galben, pe care l-a accesorizat cu o eşarfă albă.

Sumaila, fiica artistei, Rona Hartner şi Herve Camilleri FOTO Libertatea

Petrecerea de nuntă, care s-a transformat în eveniment cu intrare liberă pentru oricine, a început la ora 21.00, iar invitaţii, atât rude şi prieteni, cât şi oameni care şi-au dorit să o cunoască pe cântăreaţă, au fost serviţi, printre altele, cu tradiţionalele sărmăluţe cu mămăliguţă.

Cu puţin timp înainte de marele eveniment, Rona Hartner a postat un mesaj pe Facebook, prin intermediul căruia şi-a anunţat fanii că se va căsători: „Azi e ziua nunţii mele. HOPAAAA. Aujourdhui je me marie hopaaa“.

Cu două zile înainte de nuntă, Rona a repetat câteva melodii cu instrumentiştii ei, pentru a fi în formă la recitalul pe care urma să îl susţină la petrecere.

Rona şi-a dorit să organizeze, pe 7 octombrie, şi o petrecere la Bucureşti, mai exact o ceremonie religioasă, însă recent, în cadrul unei emisiuni TV, a anunţat că a renunţat la această idee: „Voiam să fac în România o nuntă ortodoxă, iar soţul meu este totuşi catolic. Nu putem să facem şi nuntă ortodoxă şi nuntă catolică. Am avut o luptă interioară în care a trebuit să aleg. Nu putem să fim şi la nunta catolică şi la nunta ortodoxă. O să fac în Franţa o nuntă calumea, 150 de invitaţi. O maramureşeancă vine din Londra să-mi facă tort, o rochie maramureşeancă, vinul, prietenii mei aproape, o să fie vreo 150 de oameni. Meniul va fi şi franţuzesc şi românesc“.

Rona Hartner, care în ultimele luni a făcut şedinţe de chimioterapie după ce a fost diagnosticată cu cancer la colon în februarie 2019, a anunţat în noiembrie 2018, în timpul emisiunii „La Măruţă“, că se va căsători pentru a doua oară . Atunci, artista mărturisea despre relaţia cu Herve: „Ne-a unit muzica, dar ne-au unit şi alte chestii şi, înainte de toate, ceea ce m-a unit de el este faptul că este foarte caritabil şi ajută oamenii nevoiaşi, aşa cum fac şi eu. În ziua în care am recuperat o femeie de origine africană de pe stradă şi ne-am ocupat de ea şi i-am dat casă şi tot ce trebuia, mi-am zis că băiatului ăsta îi spun «da». Din momentul ăla m-am îndrăgostit brusc de el, parcă s-a deblocat ceva în sufletul meu. Se ruga de mine de vreo trei-patru luni să-i spun «da» şi i-am spus «nu, nu te ştiu cum eşti»“.

Când a fost întrebată cum a fost cerută în căsătorie, actriţa a declarat că a fost furată: „M-a furat. M-a cerut în căsătorie aşa din aprilie până în iulie. M-am şi speriat, am zis că e nebun. El a zis că sunt femeia vieţii lui şi nu mă iubeşte decât pe mine“.

„Herve a fost şi el căsătorit şi are un copil care are aceeaşi vârstă cu Sumaila (fiica Ronei din căsătoria anterioară cu Rocco Sedano – n.r.), aşa că va avea un frate şi dacă Dumnezeu vrea mai fac şi un copil la 45 de ani (...) L-am cunoscut într-un weekend de rugăciune şi am început să lucrăm împreună şi s-a iscat ceva foarte frumos între noi şi acum facem Cristotecă, pe muzică electro, noi îl anunţăm pe Hristos, nu îl aducem pe Hristos într-un loc de pierzanie, pentru că la Cristotecă nu se bea alcool“, mai povestea Rona.

Rona Hartner a mai fost căsătorită cu actorul argentinian Rocco Sedano, de care a divorţat în anul 2008 şi alături de care are o fiică, pe Sumaila.

Cântăreaţa este cunoscută pentru scandalul din anul 1999, când era protagonista aşa-zisei idile cu preşedintele de la acea vreme, Emil Constantinescu, despre care Rona spune: „Asta e practic pata neagră, care a umbrit cariera mea“.

La acea vreme, Corneliu Vadim Tudor susţinea că deţine un jurnal intim al artistei în care era descrisă presupusă aventură cu preşedintele republicii. De asemenea, a existat şi o fotografie în care Rona Hartner şi Emil Constantinescu apăreau unul în braţele celuilalt. Rona a mărturisit că ea şi preşedintele au dansat la un eveniment organizat de Universitatea al cărei rector era Emil Constantinescu.

Ediţia emisiunii „Marius Tucă Show“, în care Rona şi Vadim Tudor au fost invitaţi pentru confruntare, a avut un rating record, de 44%.

Artista a povestit că prietena ei a luat bani de la liderul PRM pentru „jurnalul“ inventat: „L-a manipulat pe Vadim şi i-a vândut un fals jurnal intim. I-a luat mulţi bani, dar când s-a aflat adevărul a trebuit să-i dea înapoi“.

După acel moment, în care o prietenă a inventat tot scandalul, după cum spune Rona, actriţa a decis să se mute în Franţa, unde s-a îndrăgostit şi s-a căsătorit cu actorul argentinian Rocco Sedano.