FOTO Moment neaşteptat la nunta dintre Brigitte şi Florin Pastramă: cum a apărut mireasa

Brigitte şi Florin, logodnă la „Ferma“

Relaţia celor doi a început în cadrul emisiunii „Ferma – Un nou început“, deşi în momentul în care au intrat în concurs ambii erau logodiţi cu alte persoane. Pentru că de-a lungul emisiunii Brigitte şi Pastramă au avut mai multe dispute aprinse, nimeni nu credea că relaţia lor va rezista şi nu puţini au fost cei care crezut că au făcut-o doar de dragul camerelor.

„De ziua lui, Florin m-a cerut de nevastă şi nu a fost o glumă. Eu doresc să-i împlinesc visul pe care-l are de 40 de ani şi vreau să fiu mama copilului lui. Îşi doreşte foarte mult un copil. Eu sunt o mamă singură a doi copii. Cred că Dumnezeu mi-a dat o ultimă şansă şi nu vreau să o ratez şi prioritatea noastră este să devenim o familie şi să avem un copil. Pentru că foarte multă lume se uită la noi, suntem într-un fel un model, pozitiv sau negativ, nu ştiu, vrem să facem lucrurile cum trebuie şi trebuie să facem o cununie religioasă în faţa lui Dumnezeu, pentru că suntem doi oameni foarte credincioşi şi fără Dumnezeu nu se poate face nimic. Apoi vom face copilul“, declara Brigitte în urmă cu puţin timp.

Ea a povestit şi cum s-a îndrăgostit de omul de afaceri: „Departe de mine gândul să vin în fermă şi să mă combin! În perioada în care ceilalţi concurenţi m-au numit trădătoare şi şi-au bătut joc de mine, unica persoană care a plâns şi care a fost alături de mine a fost Florin. M-a susţinut când eram jos, la pământ. Aşa mi-a câştigat sufletul. N-aş fi crezut niciodată că o să ajung să am o relaţie cu cineva într-un reality show. Dar am avut nevoie de el şi am avut nevoie să iubesc ca să pot să zâmbesc“.

Brigitte se află la a patra căsnicie şi are doi copii din relaţiile anterioare, în timp ce Florin Pastramă este la prima căsnicie. El este om de afaceri şi este rudă cu soţia cântăreţului Pepe.