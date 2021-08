Florin Călinescu: „Am semnat un contract de consultanţă pentru mai multe televiziuni”

„Nu este uşor să pleci de 3 ori din casa ta, dar aceasta e situaţia. Am plecat eu de două ori când era bunul meu prieten, Adrian, acolo (n.r. Adrian Sârbu) şi m-am întors o dată, de două ori, de trei ori. Acum, Nefiind obişnuit să lucrez în corporaţii, am luat această decizie, o sa mai revin poate, din când în când, dar eu nu sunt omul care să zăbovesc prea mult în latenţa şi în amintirea unor vremuri. Pentru că mai sunt oameni care mă întreabă ce mai zic, ce mai fac, cum mai sunt, şi mai aduc aminte de emisiunile alea de satiră, m-am gândit, pentru că nişte buni prieteni s-au gândit şi ei să ne încrucişăm destinele, să o iau de la zero, cum se zice. Nu am nici o teamă, nici o frică, e mai curând genul meu să contruiesc decât să mă dau pe tobogane făcute de alţii, cu trasee bine gândite de ei, pentru ei şi pentru distracţia unor inconştienţi", a pus Florin Călinescu, în live-ul de pe Facebook.

