E schimbat total după ce a fost agresat sexual. Brendan Fraser uimeşte cu noua imagine. Cum apare astăzi starul din „Mumia“ şi „George, trăsnitul junglei“

Starul din Mumia nu mai are corpul atletic de altădată, ci tot mai multe kilograme. Actorul, în vârstă de 52 de ani, a păşit pe covorul albastru la evenimentul desfăşurat în timpul Festivalului de Film Tribeca din New York, alături de colegii săi de distribuţie.

Actorul a devenit vedetă la Hollywood la sfârşitul anilor '90 şi începutul anilor 2000, datorită rolului principal din George of the Jungle în 1997 şi cel al lui Rick O'Connell din franciza The Mummy.