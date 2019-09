Demi Moore a dezvăluit că a fost violată la 15 ani. Actriţa, mărturisiri dureroase şi din timpul relaţiei cu Ashton Kutcher

Demi Moore îşi va lansa pe 24 septembrie autobiografia „Inside Out“, iar The New York Times a publicat în exclusivitate câteva fragmente care prezintă momente dificile din viaţa actriţei. Demi Moore povesteşte cum la 15 ani a fost violată, iar imediat după ce a împlinit 16 ani a fugit de acasă cu un chitarist.

După doi ani s-a căsătorit cu rockerul Freddy Moore, însă tinereţea i-a fost distrusă de dependenţa de alcool şi cocaină, precum şi de complexele fizice, fiind obsedată de felul în care arăta, având în vedere că era pe culmile succesului, odată cu rolul din „General Hospital“.

„Dacă porţi în tine un munte de ruşine şi traume nerezolvate, atunci nicio cantitate de bani şi succes nu va putea umple acel gol“, scrie actriţa.

Un alt capitol important este cel în care Demi Moore dezvăluie că la 42 de ani, în timpul relaţiei cu actorul Ashton Kutcher, a rămas însărcinată, însă în luna a şasea a suferit un avort spontan. Moore şi Kutcher, care şi-au început relaţia în 2003 şi s-au căsătorit doi ani mai târziu, au încercat ulterior să aibă copii, apelând inclusiv la tratamente de fertilizare, însă în zadar.

Actriţa a mărturisit că s-a învinovăţit pentru pierderea sarcinii, aşa că a reînceput să consume alcool în cantităţi mari şi a abuzat de Vicodin. Moore a recunoscut în autobiografia sa că relaţia cu Ashton Kutcher, care este cu 15 ani mai mic decât ea, a ajutat-o să se simtă din nou tânără. „A fost ca şi cum m-aş fi întors în timp şi am experimentat ce înseamnă tinereţea. Am trăit din plin acea perioadă, m-am bucurat mai mult decât am făcut-o când eram cu adevărat tânără“, spune vedeta.

Ea a divorţat de Kutcher în 2011, după ce a aflat că i-a fost infidel. În 2012, Demi Moore a ajuns în stare gravă la spital după ce a fumat canabis sintetic şi a inhalat oxid de azot. Ulterior, actriţa a apelat la ajutor, iar acum nu mai consumă nici droguri, nici alcool.

Demi Moore vorbeşte în carte şi despre căsnicia de 13 ani (1987-2000) cu Bruce Willis, alături de care are trei fiice – Rumer (31 de ani), Scout (28 de ani) şi Tallulah Belle (25 de ani). Actriţa a dezvăluit că lui Willis nu-i plăcea ca ea să muncească, fiind de părere că din cauza carierei petrece prea mult timp departe de familie, şi că nu şi-a dorit neapărat să se căsătorească.

Pentru a-şi promova autobiografia Demi Moore a pozat nud pe coperta numărului din octombrie a revistei „ Harper's Bazaar “.

