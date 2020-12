De la crimă la pornografie. Scandaluri din vechiul Hollywood: actriţa care a jucat în filme pentru adulţi

Fiica Lanei Turner i-a înjunghiat iubitul mafiot+

Povestea a cutremurat Hollywood-ul în 1958. Lana Turner avea o relaţie plină de certuri şi violenţă cu Johnny Stompanato. Cam aşa cum se întâmplă între o blondă celebră şi un mafiot. Tensiunea a culminat atunci când fiica ei de doar 14 ani, Cheryl Crane, l-a înjunghiat pe Stompanato când acesta a ameninţat că o va desfigura pe mama ei. Justiţia a stabilit că a fost crimă în legitimă apărare, dar Cheryl, care între timp a devenit broker imobiliar dar şi scriitoare, nu a mai scăpat de această pată asupra numelui său. „Oriunde apare scris numele meu, urmează paragraful cu ce s-a întâmplat în 1958”, spune ea. Dacă adăugăm şi abuzurile sexuale la care Cheryl a fost supusă de către tatăl vitreg Lex Barker, după cum a povestit în cartea ei de memorii, am putea spune că viaţa ei a fost profund marcată de bărbaţii din viaţa mamei sale. Şi nu au fost puţini. Lana a fost măritată de opt ori - iar tatăl lui Cheryl, Steve, a fost singurul pe care l-a luat de două ori de soţ.

Clark Gable a avut o fiică secretă, născută dintr-un viol

În timpul filmărilor pentru pelicula The Call of the Wild, actriţa Loretta Young, de 23 de ani, a început o aventură fierbinte cu superstarul Clark Gable, care avea 34 de ani şi era cât se poate de însurat. De fapt, era deja la al doilea mariaj, cel cu Maria Langham. Verigheta n-a oprit, însă, pasiunea amanţilor. O pasiune fulgerătoare, din care a rezultat un copil născut chiar în acelaşi an – o fetiţă pe nume Judy, venită pe lume în noiembrie 1935. Loretta a ascuns sarcina cât a putut, luându-şi o vacanţă de câteva luni în Europa. După ce a născut, i-a trimis o telegramă lui Gable în care îl înştiinţa că adusese pe lume o fetiţă blondă sănătoasă. Dar Gable s-a retras din această poveste ca şi cum n-ar fi avut nicio legătură – deşi nu avea copii. Şi nici n-a avut cât a trăit. Unicul lui băiat, John Gable, a venit pe lume după moartea lui - soţia actorului, Kay Spreckles, a născut la patru luni de la moartea lui, în acelaşi spital în care Clark şi-a dat ultima suflare.

De ce nu şi-a dorit actorul deloc apropierea de copilul Lorettei? Ea, la rândul ei, a pretins public că o adoptase pe Judy, asta în ciuda asemănării izbitoare dintre fată şi Clark Gable – o asemănare care mergea până la urechile clăpăuge. Niciunul dintre actori n-a recunoscut vreodată public că era copilul lor biologic, chiar dacă cei care-i cunoşteau la Hollywood ştiau tot adevărul. Sau credeau că-l ştiu. Fiindcă versiunea amantlâcului care a dat în clocot la filmările peliculei The Call of the Wild a fost neaşteptat contrazisă - şi asta foarte târziu, când nimeni nu s-ar mai fi gândit. Prin anul 2000, Linda Lewis, nora Lorettei Young, a declarat că actriţa îi mărturisise că rămăsese însărcinată după ce Clark Gable o violase, fiind beat!

Loretta a susţinut cu acea ocazie că da, pe platourile de filmare ea flirtase cu Gable, dar doar atât. Nu-şi dorise nimic mai mult. Şi fiindcă nu şi-a dorit nimic mai mult, Gable s-ar fi impus cu forţa într-o noapte friguroasă. Şi cam asta fusese toată aşa-zisa pasiune dintre ei. Fata rezultată din acest viol, Judy, a aflat la 31 de ani cine este tatăl ei. Abia atunci i-a spus Loretta – la cinci ani de la moartea lui Gable.