Dani Oţil a sunat la 112 din cauza unui atac de panică: „Am crezut că mor”

„Eu nu am chemat decât de două ori în viaţa mea salvarea. O dată pentru că din motive sufleteşti am crezut că mor. Îmi aduc aminte şi de episod.

M-am trezit într-un atac de panică. Eram supraantrenat, îmi bătea inima atât de tare în piept că aveam impresia că o să mor”, a povestit acesta în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan şi Dani.

„M-am uitat la telefon, am vrut să dau acel mesaj «Băi, mă duc», să le spun măcar unde am ascuns galbenii şi mi-am dat seama că nu am de la cine să îmi iau rămas bun.

M-a apucat panica şi mai tare. Am mers la vecinul Răzvan care se certa cu soţia pe terasa de alături. Mergeam către colegul Răzvan să îi spun «Băi, mor, să scrii ceva frumos pe cruce»”, a mai povestit Dani.

După ce a venit ambulanţa, medicii au constatat că Dani Oţil nu este în pericol şi că starea sa nu este una gravă: A venit doamna de la salvare, mi-a făcut un EKG. Mi-a zis «N-aveţi nici pe dracu domnul Dani»”, a concluzionat prezentatorul.