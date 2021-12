Cum şi-a tratat Armie Hammer dependenţa de relaţii intime

Actorul de 34 de ani se bucura din plin de succesul unor pelicu­le precum Call Me by Your Name şi Rebecca, anunţând, în acelaşi timp, proiecte importante. Unul era Shotgun Wedding, alături de Jennifer Lopez, iar celă­lalt serialul The Offer, despre crearea trilogi­ei Naşul.

Viaţa părea perfectă pentru Armie Hammer. Aproape perfectă - pentru că lansa­rea lui pe orbită a coincis, în iulie anul trecut, cu declanşarea divorţului său de Elizabeth Chambers, cea care i-a fost soţie vreme de zece ani şi care i-a dăruit doi copii.

