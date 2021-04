Cum a sărbătorit Anthony Hopkins câştigarea Oscarului. Clipul publicat de Salma Hayek s-a viralizat

În urmă cu 29 de ani, Anthony Hopkins câştiga Oscarul pentru rolul din "Tăcera mieilor", iar anul acesta, pe 26 aprilie, a fost desemnat cel mai bun actor într-un rol principal, pentru rolul interpretat în pelicula The Father. A devenit, astfel, cel mai în vârstă premiant al celebrei gale de film. Anthony Hopkins a avut un mod original de a sărbători succesul de la Oscar, iar imaginile au fost arătate lumii de actriţa Salma Hayek.

"Sărbătorind cu Regele", a scris actriţa în dreptul unui filmuleţ în care dansează pe melodia lui Leonard Cohen, "Dance Me to the End of Love". "Mulţumesc, regină, pentru dragoste şi bucurie. O zi frumoasă, memorabilă!", a fost răspunsul lui Anthony Hopkins. Filmuleţul de pe Instagram a adunat peste 3,3 milioane de vizualizări.

Vezi pe Click! momentul inedit prezentat pe Instagram de Salma Hayek