Cum a rămas Bianca Brad fără o sumă mare de bani, într-un mall din Capitală: „Efectiv am căzut în genunchi“. Ce s-a văzut pe camerele video

Bianca Brad a povestit, pe Facebook, întreaga întâmplare, apoi a lăsat un apel şi pentru tânăra care a lăsat-o fără bani.

„Mesaj pentru tânăra care, ieri, a luat din bancomat banii altcuiva!“

Bună seara, tuturor! Am muuulte de povestit, dar a apărut ceva ce consider că are prioritate în a fi anunţat aici... şi anume: Mă ajutaţi, vă rog, să-i dau unei tinere şansa de a îndrepta o greşeală pe care a făcut-o ieri? Adică să returneze banii, nu puţini, pe care i-am uitat în bancomat, ea fiind chiar în spatele meu şi profitând de neatenţia mea...Culmea este că atunci când m-am întors, să plec, ne-am şi privit scurt, ochi în ochi...

Acest lucru a fost surprins de camerele de luat vederi: s-a văzut clar că s-a uitat după mine, apoi a luat banii, s-a dus spre toalete (probabil ca să îi numere) şi apoi s-a întors spre magazine. Ar fi fost grozav dacă ar fi realizat că nu e bine ce a făcut şi dacă s-ar fi întors să-i înapoieze, spunând că i-a găsit uitaţi de cineva în bancomatul care este chiar lângă intrarea în bancă. Din păcate, mai ales pentru ea, nu a făcut-o! Deh, tentaţia a fost mare, în schimb moralitatea a lipsit cu desăvârşire. Am fost astăzi la Poliţie şi am făcut plângere. Dacă cea care i-a luat, îi returnează mâine, poimâine, am să retrag plângerea. Dacă însă nu îi va returna, fapta sa se va înscrie la penal şi când o vor găsi - pentru că sunt şanse foarte mari datorită filmărilor din Mall, nu îi va fi bine...şi eu chiar nu asta urmăresc. Vreau doar să se întoarcă şi să fie vie...if you know what I mean. Adică să realizeze că nu e bine ce a făcut, să facă ce e corect şi, mai ales să-şi înveţe lecţia", a scris Bianca Brad pe Facebook.