Cristi Borcea, dezvăluiri în emisiunea lui Denise Rifai. „Fac bani de 30 de ani pentru că la asta mă pricep cel mai bine. E vorba de fler”

În vârstă de 50 de ani, Cristi Borcea a avut parte, de-a lungul timpului, atât momente de glorie, cât şi de declin, în plan personal şi profesional, iar unele dintre aceste momente dificile s-au petrecut în spatele gratiilor, dupa condamnarea sa în Dosarul Trasferurilor şi al Retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanţa. Reîntos în sânul familiei, după o condamnare cu executare, afaceristul pare mai fericit ca oricând alături de Valentina Pelinel şi copiii pe care îi are împreună cu fostul fotomodel, scrie Click.ro.

Ajuns în platoul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, a răspuns unora dintre cele mai incomode întrebări şi a vorbit cu drag despre cea care i-a fost alături în momentele dificile ale vieţii, Valentina Pelinel. Eliberat din închisoare, Cristi Borcea se concentrează asupra afacerilor, dar dedică o bună parte din timp şi familiei, de care este deosebit de mândru.

“Aţi fost otrăvit cu argint viu?”, “Aţi sedus-o pe judecătoarea care v-a achitat?”, “Cum se fac banii din închisoare?”, “Sunteţi un om fără scrupule în amor?”, “Aţi lovit vreodată o femeie?”, “Le-aţi cumpărat tăcerea soţiilor dumneavoastră?”, “Cui îi mulţumiţi pentru averea dumneavoastră?”, “Poate Cristi Borcea să fie bărbatul unei singure femei?”, acestea au fost doar o parte dintre întrebările cărora Cristi Borcea le-a oferit răspuns.

Întrebat dacă l-a deranjat eticheta de "cuier al lui Cornel Dinu", Cristian Borcea a spus că niciodată nu s-a simţit deranjat de micile glume răutăcioase care s-au făcut la debutul său în interiorul clubului Dinamo. "În momentul în care ai caşcaval, ai putere şi eşti respectat", a concluzionat acesta, făcând referire la faptul că glumele au încetat odată ce a reuşit să îşi facă un renume.

Atunci când Denise Rifai l-a întrebat cui mulţumeşte pentru averea considerabilă, Cristi Borcea a mărturisit sincer că el este persoana care merită felicitări pentru toate câte a reuşit să realizeze. "Am fost norocos, dar şi am muncit pentru tot ce am avut. Fac bani de 30 de ani pentru că la asta mă pricep cel mai bine. A fost vorba de fler, de putere de muncă", a declarat Borcea.