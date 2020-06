Cleopatra Stratan are un nou iubit. Cine este „Ghiţă“ şi ce declaraţii a făcut: „E chiar ce căutam eu“ FOTO

Cleopatra Stratan, fetiţa de trei ani care-l aştepta pe Ghiţă la portiţă în piesa care a făcut-o celebră pe fiica lui Pavel Stratan, trăieşte o poveste de dragoste alături de cântăreţul Edward Sanda. Tânărul de 22 de ani a confirmat relaţia, după mai multe zvonuri apărute în spaţiul public.

„Da, suntem împreună! Atunci când au apărut speculaţiile că noi eram împreună, nu eram. Colaboram strict muzical, ne vedeam la studio, am lansat o piesă împreună şi după ce a bubuit toată chestia aia, am continuat să vorbim. Oricum vorbeam foarte mult şi foarte des şi cumva ne-am apropiat inevitabil. Am simţit că avem foarte multe în comun, avem o conexiune foarte frumoasă împreună şi suntem chiar la fel în tot. Tot ceea ce am căutat eu vreodată văd acum în ea. E chiar ce căutam eu“, a mărturisit Edward Sanda, pentru Antena Stars.

În prezent, Cleopatra Stratan este la Chişinău, acolo unde încă este stare de urgenţă, iar Edward Sanda este în Bucureşti. „Suntem fericiţi, dar acum e o mică problemă pentru că eu nu pot intra în Chişinău până pe data de 30 iunie, fiind stare de urgenţă“, a mai adăugat cântăreţul.

Cleopatra Stratan şi Edward Sanda FOTO Instagram