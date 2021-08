Chitaristul trupei Queen, despre anti-vaccinişti: „Oamenii care nu cred în vaccin au probleme cu capul”

Autorităţile din Marea Britanie au anunţat că doresc să implementeze noi măsuri, precum şi prezentarea certificatului COVID în cazul unor evenimente. Eric Clapton a reacţionat şi a spus că nu va susţine spectacole acolo unde publicul este discriminat.

„Îmi rezerv dreptul să anulez spectacolul”, a spus Eric Clapton, potrivit ew.com.

Brian May a blamat antivaxxerii pentru „ignoranţa lor”, inclusiv pe Clapton, pe care a declarat că îl admiră.

„Îl iubesc pe Eric Clapton, este eroul meu, dar are păreri foarte diferite de ale mele în multe privinţe. El crede că este în regulă să împuşte animale pentru distracţie. Avem dezacordurile noastre, dar nu aş înceta niciodată să îl respect ca om”, a spus pentru The Independent.



„Oamenii care nu cred în vaccin sunt ţăcăniţi. Există o mulţime de dovezi care atestă că vaccinarea ajută. Mereu vor exista efecte secundare pentru orice medicament luaţi, dar să spuneţi că vaccinurile sunt un complot pentru a vă ucide, îmi pare rău, dar e de neconceput pentru mine”, a mai spus Brian May.