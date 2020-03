Câţi bani iau de la buget casele regale din Europa: ce monarhie primeşte cea mai mare sumă FOTO

Dintre cele 10 familii regale principale care mai există în Europa (Marea Britanie, Monaco, Olanda, Norvegia, Belgia, Danemarca, Luxemburg, Spania, Suedia şi Principatul Liechtenstein), nouă primesc fonduri publice. Singura excepţie o reprezintă Casa de Liechtenstein, care nu primeşte bani de la guvern pentru a-şi acoperi cheltuielile, se arată într-o analiză CNN.

De departe, monarhia din Europa care primeşte cea mai mare sumă, respectiv 103 milioane de dolari pe an, este cea din Marea Britanie.

De altfel, familia regală britanică este una dintre cele mai mari şi mai bogate din Europa. Cea mai mare parte a familiei reginei Elisabeta a II-a, inclusiv mai mulţi veri ai Suveranei, sunt membri activi ai familiei regale. Potrivit site-ului oficial al monarhiei, în prezent, 16 adulţi şi trei copii sunt consideraţi membri cu normă întreagă.

Totuşi, familia regală din Marea Britanie se micşorează, asta după ce cel de-al doilea fiu al reginei, prinţul Andrew, ducele de York, a părăsit îndatoririle publice în noiembrie 2019, după acuzaţiile de complicitate cu pedofilul american condamnat, Jeffrey Epstein.

Prinţul Andrew (stânga) alături de Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare FOTO Getty Images

De asemenea, amintim că nepotul reginei, prinţul Harry, şi soţia lui, Meghan, ducele şi ducesa de Sussex, au decis să renunţe la statutul de membri seniori activi ai familiei regale britanice pentru a-şi dobândi independenţa financiară. Ceea ce înseamnă că ei nu vor mai primi finanţare de la guvern şi sunt liberi să aibă alte locuri de muncă, începând cu 31 martie.

Prinţul Harry şi Meghan Markle îşi iau la revedere de la familia regală britanică începând cu 31 martie FOTO Guliver/Getty Images

Casa de Monaco apasă greu pe capul de locuitor

Totuşi, cea mai costisitoare pentru cetăţeni casă regală este cea din Monaco. Instituţiei, condusă de Prinţul Albert al II-lea, îi sunt asigurate fonduri de 54 de milioane de dolari. Regatul Unit, care o are ca regină pe Elisabeta a II-a, are o populaţie de peste 66 de milioane de persoane, pe când Monaco are doar aproximativ 38.700 de cetăţeni.

Familia regală de Monaco are patru membri adulţi care lucrează cu normă întreagă: prinţul Albert al II-lea, soţia sa, prinţesa Charlene, şi surorile sale, prinţesa Caroline şi prinţesa Stephanie. Conform bugetului oficial al principatului, 14,6 milioane de dolari se duc către Prinţ, în timp ce restul sumei va acoperi costurile de administrare, de personal şi de întreţinere a palatului.

Prinţul Albert de Monaco şi soţia sa, Charlene, alături de cei doi copii FOTO Facebook

Monarhie economică în Suedia

Sume publice mari mai primesc monarhiile din Olanda şi Norvegia, câte 49 de milioane de dolari pe an. Familia regală a Olandei cuprinde şapte adulţi şi trei copiii consideraţi membri cu normă întreagă, printre care regele Willem-Alexander şi soţia sa, Máxima, şi cele trei fiice ale lor: prinţesele Catharina-Amalia, Alexia şi Ariane.

Familia regală a Norvegiei cuprinde tot şapte membri activi, printre care doi copii: regele Harald al V-lea şi soţia sa, Sonia, fiul lor, prinţul Haakon şi familia acestuia, şi sora regelui, prinţesa Astrid.

Regele Harald al V-lea al Norvegiei şi soţia sa, regina Sonia FOTO AP

De asemenea, casa regală a Belgiei primeşte 14.6 milioane de dolari, în timp ce casa regală a Spaniei, condusă de regele Filip, este finanţată de plătitorii de taxe cu 8.8 milioane de dolari.

Familia regală care primeşte cele mai mici fonduri anuale, de 8 milioane de dolari, este cea din Suedia, formată tot din şapte membri activi, condusă de regele Carl al XVI-lea Gustaf.

Regele Suediei, Carl Gustaf, şi soţia sa, regina Silvia