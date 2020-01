Cântăreaţa Sia a devenit mamă

Sia a dezvăluit, într-un interviu acodat recent revistei GQ, că a adoptat un băieţel, notează etonline.com. Cântăreaţa nu a oferit detalii despre procesul de adopţie şi nici despre vârsta copilului, însă a mărturisit că este interesată doar de relaţiile sexuale fără implicare emoţională şi că îşi propune să rămână singură pentru tot restul vieţii. „Mare parte din relaţia noastră este consumată încercând să nu facem sex pentru a nu ne compromite relaţia de afaceri, care este super tare“, a declarat cântăreaţa în urmă cu ceva timp despre atracţia sexuală pe care o are faţă de Diplo. Sia a vorbit şi despre avansurile pe care i le-a făcut lui Diplo: „I-am scris un mesaj în care i-am spus: hei, ştii, eşti unul dintre cei cinci oameni de care sunt atrasă sexual, iar acum, că am decis să fiu singură pentru tot restul vieţii mele şi tocmai am adoptat un fiu, nu am timp de relaţii... Dacă eşti interesat de sex fără obligaţii, dă-mi un semn“. În mai 2019, cântăreaţa îşi dezvăluia dorinţa de a lua sub aripa sa un tânăr rapper în vârstă de 16 ani, Dasani, star al unui documentar difuzat de televiziunea HBO. În octombrie 2019, Sia a dezvăluit că suferă de o boală care îi provoacă dureri cornice

Sia a vorbit în trecut despre dependenţa ei de alcool şi medicamente. Anul trecut, ea a publicat un mesaj pe Twitter în care celebra faptul că nu mai este dependentă de opt ani.

Sia este cunoscută pentru că este discretă cu viaţa sa privată, de obicei ascunzându-şi faţa sub peruci şi pălării.

Sia Kate Isobelle Furler, cunoscută sub numele de Sia, este cântăreaţă, compozitoare şi producătoare. A lansat şapte albume de studio şi cinci albume live. A fost nominalizată de opt ori la premiile Grammy. În 2016, ea a lansat albumul „This is Acting“ şi a susţinut un concert în Piaţa Constituţiei din Bucureşti. Pe 17 noiembrie 2017 şi-a lansat primul album de Crăciun, „Everyday is Christmas“.Ea a compus piese şi pentru alţi cântăreţi precum Rihanna, Beyonce, Katy Perry şi Adele.