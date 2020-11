Cântăreaţa Luiza Zan s-a îmbolnăvit de Covid-19 la un concert: „Cel mai greu a fost să mă izolez de copii. Plângem în camere separate de dor“

Cântăreaţa de jazz Luiza Zan (40 de ani) a povestit pe Facebook că s-a infectat cu Covid-19. În ciuda tuturor precauţiilor şi a faptului că le-a cerut şi celor din jurul ei acelaşi lucru, simptomele au apărut după un concert.

„Experienţa covid, varianta personală.

Încep prin a spune aşa: am făcut tot ce a fost posibil, fără a merge în extrema nejustificabilă ştiinţific, să mă păzesc. Am purtat mască, am folosit dezinfectant, am limitat până la strictul necesar deplasările, chiar m-am mutat din oraş, izolându-mă într-o comunitate mică, sigură, m-am certat urât cu oameni care nu respectau măsurile de siguranţă, dar am avut concerte, proiecte, repetiţii, ore de canto online sau fizic, atât cât a fost permis. M-am înconjurat de oameni care gândeau şi procedau ca mine.

M-am infectat la un concert. Detaliile legate de asta o să le sar”, a explicat Luiza.

Luiza Zan a precizat că a făcut o formă uşoară, pe care a reuşit s-o ţină sub control cu ajutorul unui tratamen tpe bază de vitamine recomandat de medicul de familie.

„Am făcut o formă uşoară, nu am luat antibiotice, am urmat o schemă de vitaminizare prescrisă de medic şi prieteni pricepuţi.

Am avut febră două zile, urmate de încă două zile de confuzie generală, apoi mi-am pierdut complet gustul şi mirosul în ziua a 4-a. În ziua a 8-a şi a 9-a am avut dificultăţi în a respira, care mergeau până la atacuri de panică şi stări de leşin. Am rezistat tentaţiei de a merge la spital, era week-end.

Luni am mers la medicul de familie pentru a verifica starea plămânilor şi oxigenarea. Ziua a 10-a. Eram foarte bine cu ambele, chiar glumea doctoriţa mea că nu se aştepta să arate pulsoximetrul chiar 100% şi punea asta pe seama exerciţiilor de respiraţie pe care le fac zilnic.

În a 11-a zi am recăpătat parţial gustul, mirosul şi starea de bine”. A detaliat artista.

Luiza a recunoscut că cel mai mult au ajutat-o persoanele din jurul ei să treacă peste această experienţă neplăcută, mai ales când a început să simtă frica de spital sau frica de moarte, scrie click.ro

„Mai presus decât orice schemă de tratament, ai nevoie de un grup de suport care să te ajute să treci peste frică (frica de spital, frica de moarte, alte frici). Sunt binecuvântată că am avut în jur oameni care m-au întrebat zilnic cum mă simt, mi-au trimis vitamine, gânduri bune, încurajări, descurajări, după caz. A însemnat în cazul meu diferenţa între a petrece carantina acasă sau la spital. Vă mulţumesc (vă ştiţi voi).

În cea mai proastă zi, am simţit nevoia să reacţionez ca de obicei în faţa bolii - să mă ridic din pat şi să mă «scutur», să fac treabă, de toate. Am rezistat tentaţiei şi mi-am ascultat corpul. Am stat, m-am odihnit, nu m-am luptat, nu am aplicat tehnica «mind over body» (mintea conduce corpul, n.r.), am simţit că e mai bine să nu. Cred că am procedat corect.

Cel mai greu a fost să mă izolez de copii - să nu le pot îmbrăţişa, să plângem în camere separate de dor şi să nu dormim, să nu mâncăm împreună, să mă chinui să fac orele online cu mască, pentru că ministresa educaţiei nu s-a gândit că dacă părinţii se îmbolnăvesc, copiii nu ar trebui să primească absenţe.”