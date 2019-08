Brooke Shields: cum arată în costum de baie la 54 de ani. Actriţa a avut o viaţă plină de încercări

Actriţa a fost căsătorită cu tenismenul Andre Agassi, dar relaţia aprinsă dintre ei a făcut la vremea respectivă deliciul presei. Shields a povestit despre momentele dese de gelozie pe care le avea sportivul. După ce a vizionat o scenă romantică în care protagonişti erau Matt LeBlanc şi sotia sa, Agassi i-a spus că „l-a făcut să pară un prost” şi şi-a distrus toate trofeele câştigate la tenis. Au divorţat în 1999, iar actriţa s-a recăsătorit în 2001 cu Chris Henchy.

Brooke a suferit de o formă gravă de depresie în 2003, după naşterea celei de a doua fiice, Rowan. Actriţa avea viziuni în care îi facea rău bebeluşului şi s-a gândit atunci la sinucidere. "Îmi simţeam picioarele tot mai slăbite. Am plâns toată ziua şi am crezut că am făcut cea mai gravă greşeală din viaţa mea’’, mărturisea Shields.

