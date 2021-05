Bebe Cotimanis a izbucnit în lacrimi, în direct la TV, când a aflat de moartea lui Ion Dichiseanu VIDEO

Vestea că Ion Dichiseanu a murit a căzut ca un trăsnet peste Bebe Cotimanis, prezent în studioul emisiunii Exclusiv VIP de la Prima TV. Minute în şir, acesta nu şi-a putut opri lacrimile. „Dichi, dragule, ai fost şi eşti un lord. Îţi mulţumesc pentru tot ce ai însemnat pentru familia ta, pentru copil, pentru viaţa noastră, pentru filmul şi teatrul românesc. Să ai drum în lumină, prietene, tu eşti obişnuit cu lumina, ai stat în lumina refectoarelor. Mi-a plecat un prieten bun, am făcut turnee cu «Pluralul englezesc». Dichi este un domn şi ştiu că ne aude. Sunt mândru că am jucat împreună atât cât am jucat. Pe scena de la Nottara. Îmi pare rău că nu am apucat să te mai invit într-un spectacol al vieţii tale, pe scena de la Nottara”, i-a povestit îndurerat Bebe Cotimanis lui Cristi Brancu, prezentatorul emisiunii.

Actorul Ion Dichiseanu a murit, joi, la Spitalul Floreasca, unde era internat de la începutul anului, după ce a fost infectat cu o bacterie periculoasă în timpul unei analize făcute la o clinică privată.

Născut pe 20 octombrie 1933, la Adjud, Ion Dichiseanu a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, Facultatea de Teatru, în 1959. Cariera lui se întinde pe parcursul a şase decenii. „Toate rolurile pe care le-am jucat le-am iubit. Am dat câte o bucăţică din sufletul meu şi din fiinţa mea fiecărui rol“, spunea marele actor.

Actorul este cunoscut pentru numeroase roluri interpretate pe scena Teatrului Nottara, apariţii în teatru TV şi radiofonic, dar şi pentru cele peste 50 de filme în care a jucat.