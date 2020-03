Barbara Martin a murit. Solista grupului The Supremes avea 76 de ani

news.ro. Barbara Martin a murit la vârsta de 76 de ani, notează

Cântăreaţa din Detroit făcea parte din grup în 1961, când The Supremes a semnat un contract cu Motown Records, iar ea a interpretat majoritatea pieselor de pe albumul de debut, „Meet the Supremes“. A cântat inclusiv melodia „(He's) Seventeen“.

Vestea morţii ei a fost anunţată pe pagina de Facebook a grupului: „Inimile noastre sunt alături de familia şi prietenii Barbarei. Odată Supreme, întotdeauna Supreme“.

Martin a înlocuit-o pe Betty McGlown în 1960, când cvartetul cânta sub numele The Primettes. Ea a părăsit The Supremes în 1962, însărcinată fiind, înainte ca grupul să cunoască celebritatea la nivel mondial. Martin nu a fost înlocuită.