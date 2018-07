Angela Gheorghiu, interviu în presa italiană: „Corupţia a intrat în ADN-ul românilor“. Soprana a criticat-o dur pe Gabriela Firea

Într-un interviu pentru cotidianul italian „Corriere della Sera“ , Angela Gheorghiu afirmă că nu s-au schimbat prea multe în România după căderea comunismului, iar „corupţia a intrat în ADN-ul românilor“.

„Corupţia nu este doar în politică, ci a intrat în ADN-ul românilor. Pentru ca medicii să te trateze, pentru ca preoţii să te boteze, tuturor trebuie să le dai bani pe sub mână. Există o lume paralelă. Nu se fac autostrăzi, şcoli, spitale, teatre. Ţara este împărţită în două, bătrâni şi tineri, care din fericire mai sunt şi ei acolo. Am cântat peste tot în lume, dar nu am fost niciodată într-un spectacol de operă în România. Vi se pare normal?“, a declarat celebra soprană.

În interviul din Italia, Angela Gheorghiu a amintit şi de scandalul recent pe care l-a avut cu Gabriela Firea, pe care a criticat-o după ce a urcat pe scena Arenei Naţionale alături de Simona Halep şi a fost huiduită de peste 20.000 de oameni. Soprana a subliniat din nou acelaşi lucru: primarul Capitalei „se foloseşte de succesul altora“.

„Cei care se află la putere cred că interpreţii români ar trebui să cânte în mod gratuit sau aproape gratis. Când am reuşit să-l conving pe Placido Domingo să vină în România, în ’94, el a fost plătit, eu nu. Nu sunt apreciaţi cei care reuşesc în viaţă. Primarul Bucureştiului a vrut să-mi acorde titlul de cetăţean de onoare ca să-şi facă ea imagine, este o femeie care exploatează totul, se foloseşte de succesul altora: am refuzat. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu prietena mea, campioana la tenis Simona Halep, care la propria ceremonie pe stadion a fost nevoită să asiste la huiduielile adresate primarului“, a povestit Gheorghiu.

Amintim că în iunie, după evenimentul organizat în cinstea Simonei Halep, cu ocazia câştigării primului trofeu de Grand Slam, soprana Angela Gheorghiu a atacat-o pe primăriţa Capitalei pentru faptul că a participat la ceremonie. „Nu este elegant ca un om politic să se servească public de talentul, succesul şi mai ales de munca unei personalităţi mondiale!“, a transmis atunci soprana, povestind episodul în care a refuzat titlul de cetăţean de onoare deoarece a simţit că munca şi notorietatea sa vor fi instrumentalizate.

Ulterior, Gabriela Firea i-a răspuns printr-un comunicat de presă în care a acuzat-o pe soprană că a condiţionat participarea sa la un eveniment de acordarea anumitor beneficii fiscale. „A solicitat primarului să intervina pe lângă ANAF, pentru ştergerea unor datorii pe care aceasta le are, datorii reprezentând impozite şi taxe neplătite. Primarul Capitalei nu a dat curs acestei solicitări, neavând calitatea legală de a soluţiona astfel de probleme“, se arăta în document. Totodată, Firea a făcut public onorariul pe care Primăria Municipiului Bucureşti, prin Arcub, i l-a plătit sopranei pentru concertul susţinut cu ocazia Zilelor Bucureştiului - 144.906 euro, inclusiv TVA.