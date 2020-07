Andreea Marin, reîntoarsă din vacanţă: „Companiile aeriene acceptă înghesuiala de dragul cât mai multor bilete vândute“

Într-o postare pe contul său de Instagram, Andreea Marin a povestit diferite diferenţe privind măsurile de distanţare socială şi de prevenire a infecţiei cu coronavirus dintre România şi Croaţia, ţara în care a fost în vacanţă vedeta.

„V-am promis informaţii despre vacanţă: atât la dus, cât şi la întors, compania aeriană cu o conduită exemplară a fost doar cea croată, Croatia Airlines, păstrând distanţa între locurile pasagerilor în avion, masca, mănuşile purtate de către personal, dezinfectant şi măşti oferite gratuit, serviciile, bunul simţ şi grija faţă de nevoile călătorilor, fără reproş. În rest, atât Lufthansa, cât şi Austrian Airlines, acceptau înghesuiala de dragul cât mai multor bilete vândute, nici gând de respectarea «distanţei sociale» de care tot vorbim. În Croaţia, la orice restaurant în aer liber sau la plajă, chiar dacă era foarte cald, personalul purta fără excepţie mască şi mănuşi, dezinfectarea scaunelor, meselor, sezlongurilor se făcea de câte ori se schimba clientul, măştile la nevoie şi dezinfectanţii se ofereau gratuit, atenţia la detalii, de invidiat. Şi se văd rezultatele: pe întreaga pandemie, cazurile în Croatia în număr de 10 ori mai redus decât în România, cea mai grea zi din toată perioada din punctul de vedere al cazurilor a fost cea în care au avut 98 de infectări în întreaga ţară, dar sunt doar excepţii când au atins un astfel de număr. În aceeaşi zi, noi depăşeam pragul de 500, din păcate, cu focare declanşate la mare şi la munte, unde aglomeraţia şi lipsa respectării regulilor duce la punerea în pericol a atâtor vieţi... Puteţi vedea graficele cazurilor din Croaţia şi din România pe întreaga pandemie în aceste imagini, chiar am fost curioasă să văd comparaţia, după ce am văzut şi diferenţa de disciplină şi atitudine a autorităţilor, dar şi a oamenilor de rând, respectul lor pentru sănătatea lor şi a celor din jur. Azi-noapte, am sosit pe aeroportul Otopeni: învăţată deja de acolo cu dezinfectantul la îndemână oriunde, aici nu l-am văzut. O fi... dar discret. Nu ne rămane decât... să ne trezim. Bună dimineaţa, preţuieşte viaţa!”, a scris Andreea Marin pe Instagram.