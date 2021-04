Andi Vasluianu: „Când am divorţat, a fost groaznic pentru mine. Am avut o cădere atunci”

Îl vedem în sezonul al doilea din serialul Profu' şi-l putem felicita pentru rolul făcut în Barbardeală cu bucluc sau porno balamuc, lungmetrajul premiat recent cu Ursul de Aur la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin. Însă marea realizare din viaţa lui este familia pe care o formează cu soţia Laura Fieraşcu şi cei doi copii ai lor, Maia (8) şi Toma (4). Aflat la a doua căsnicie, Andi Văsluianu (46) ne dovedeşte tuturor că a învăţat din greşelile trecutului şi că se bucură cât poate de mult de prezent, alături de cele mai îndrăgite persoane din viaţa lui.

Citeam undeva că încă din copilărie, de la 11 ani, voiai să te faci actor...

Da, chiar de la 11 ani. Am dovada! Erau oracolele acelea pe vremuri şi sor-mea m-a pus să scriu şi eu în oracolul ei şi, la întrebarea „Ce vrei să te faci când o să fii mare?”, am zis că actor. Eu, de puştan, am descoperit teatrul, pentru că m-a dus taică-meu la spectacole. Bunicul meu era regizor la Nottara şi ne dădea bilete la diverse piese.

