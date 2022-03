Anca Dumitra, alias Gianina din „Las Fierbinţi”, încercată din greu în timpul pandemiei: „Verişorul meu a fost ucis. Apoi, eu am trecut prin boală, şi familia mea la fel”

Ce-a căutat cea mai friguroasă persoană din lume în Laponia?

Anca: Aoleu, de unde ştii că sunt cea mai friguroasă persoană din lume? (râde) Prietenele mele chiar asta m-au întrebat când am plecat: „Tu eşti normală la cap? Tu, cea mai friguroasă persoană de pe pământ?“. Nu ştiu ce am căutat, dar bine am făcut, am avut cea mai frumoasă vacanţă posibilă, iar plimbarea cu husky... până acum, la 34 de ani şi jumătate ai mei, a fost cea mai frumoasă plimbare pe care puteam să mi-o doresc vreodată. A fost ceva mistic acolo, le-aş recomanda tuturor să încerce. Resortul a fost excepţional. De Crăciun este plin, dar acum, când am fost eu, aveai impresia că totul îţi aparţine. Am prins şi ninsoare, am prins şi aurora boreală.

Dar cât de dificilă a fost călătoria în context de pandemie? Cred că ai făcut 1.000 de teste.

La filmare facem teste aproape zilnic şi filmând atât de mult, nici nu mă mai gândesc la asta, m-am obişnuit. Nu că m-am obişnuit, nu pot spune că-mi place, dar e un protocol de siguranţă. Târziu am înţeles că băţul ăla nu trebuie să ajungă neapărat până în vârful capului. (râde) A fost obositor, asta da, pentru că am schimbat trei avioane, dar a meritat.

Citeşte mai multe aici!