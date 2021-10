Anamaria Prodan: „Pentru mine e o trădare... Mi s-a cerut să renunţ la numele Reghecampf, nu mai este loc de întoarcere”

"Eu am fost vreodată rănită? (...) Eu am aflat de divorţ când conduceam. M-a oprit un politist când conduceam, de la poliţistul nostru de pe DN am aflat. L-am sunat pe Reghecampf! Pe urmă a dat că nu e adevărat! Încă nu am primit actele de divorţ. În ultimele săptămâni am vorbit foarte rar! (...) Până la acel moment, noi am fost ceva unic!”, a declarat Anamaria Prodan în emisiunea La Măruţă, conform lamaruta.protv.ro.

Impresara spune că pentru ea nu mai există cale de întoarcere şi că Laurenţiu i-a cerut să renunţe la numele Reghecampf.

"Pentru mine nu mai este loc de întoarcere, pentru mine un om nu poate să îşi trădeze copiii şi familia. (...) Probabil nu era fericit! Nu prea poţi să vorbeşti! Tu ştii că un an şi o lună nu am făcut absolut nimic, doar să îmi salvez mama. Pentru că femeia asta a muncit şi l-a iubit pe Reghecampf. Pentru mine e o trădare, dar în viaţă sunt suflete firave şi suflete puternice. (...) Pentru mine s-a terminat, urăsc trădarea mai mult ca orice! Divorţul va merge înainte! (...) Mi s-a cerut de către Laurenţiu să renunţ la numele Reghecampf. Eu nu m-am născut Reghecampf, eu m-am născut Prodan." a spus ea.

Anamaria Prodan spune totuşi că dacă ar fi să o ia de la capăt l-ar alege tot pe Laurenţiu Reghecampf.

"Dacă ar fi să o iau de la cap, m-aş mărita tot cu Laurenţiu Reghecampf, dar cu cel pe care l-am cunoscut. Nu îl cunosc pe omul de azi, nu vreau să am treabă cu el! (...) Trebuia să am o decenţă ca bărbat! Am avut o discuţie acum două nopţi cu soţul meu, că au apărut nişte conturi fake, că această domnişoară nu şi-a dorit să apară. Eu îmi doresc pentru soţul meu să continue pe drumul pe care eu l-am dat. (...) Ea zicea că nu vrea în presă, dar apărea că era scandal mare că era violată”, mai spune aceasta.

Ea spune că nu o interesează dacă acea femeia pentru care Laurenţiu ar fi părăsit-o e gravidă sau nu, şi că în final copilul lor, de 13 ani, este cel care suferă.

"Nu am să dau satisfacţie nimănui. Laurenţiu este un om extraordinar. Nu mă interesează dacă e însărcinată. Dacă eşti însărcinată, poţi sta fără mască, dacă nu ai înţelegere cu cineva pentru asta?

Copilul meu nu îşi doreşte să aibă de-a face cu nimeni. Azi este o umbră, la 13 ani. Era o Dumnezeire de copil. dacă făcea asta când era mic, nu înţelegea! Acum însă spune că îi e ruşine să iasă pe stardă."

Eu i-am pus la aceeaşi masă pe Laurenţiu şi pe fosta soţie. Ea mi-a spus nişte lucruri, nu le-am crezut. Nu eram gravidă atunci, nu mă interesează ce scrie” a mai spus Anamaria Prodan.