Americanu' din „La Bloc” a ajuns şomer din cauza pandemiei. Cu ce s-a ocupat după ce a dispărut de la TV

După ce a ieşit din televiziune, Americanu' a fost pe rând taximetrist, agent de vânzări şi ghid, iar acum a rămas fără loc de muncă.

„În momentul de faţă nu merge absolut nimic. În perioada aceasta, nici turismul, nici spectacolele nu merg, nu vedeţi ce se întâmplă cu actorii, ba se închide teatrul, ba se deschide, nu se ştie nimic, de la o zi la alta. Acum stau acasă, altă soluţie nu am! Taximetrie am mai făcut puţin, dar nu mai merită. Îţi trebuie o maşină care să meargă pe gaz, să consume puţin, eu nu am maşina potrivită pentru aşa ceva. Plus că noaptea nu se mai circulă, având în vedere deciziile luate de autorităţi, deci nici de aici nu mai ies bani.", a declarat Emil Mitrache pentru impact.ro.

Emil Mitrache a făcut Uber

„Cât am făcut Uber nu am avut clienţi care să îmi facă probleme, eu sunt o persoană sociabilă, şarmantă şi nu am avut obstacole, dar am mai auzit de la diverşi colegi că au avut tot felul de probleme cu persoanele pe care le luau să le ducă la destinaţia cerută, însă, pe mine, Dumnezeu a reuşit să mă ferească de aşa ceva! Nu am făcut noaptea taximetrie, poate şi de asta’, a pomai spus Americanul, din La Bloc.