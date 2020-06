Alina Puşcaş, mesaj din spital: „Eu sunt chiar fericită că mă imunizez“ FOTO

Alina Puşcaş, prezentoarea show-ului „Te cunosc de undeva“, se află şi ea pe lista celor de la Antena 1 depistaţi cu coronavirus: Marcel Pavel, Ozana Barabancea, Andrei Ştefănescu şi Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu.

Vedeta este internată într-un cort al Spitalului militar ROL 2, de la Institutul „Ana Aslan“, din Otopeni, şi a declarat sâmbătă, pe Instagram, că se simte foarte bine, neavând simptome specifice COVID-19.

„Bună dimineaţa din cortul ROL 2. Vă mulţumesc foarte mult pentru mesajele voastre şi vreau să vă liniştesc pe unii dintre voi, care sunteţi absolut panicaţi, «aoleu, e pozitivă». Da, foarte bine, aleluia, ar trebui să mă felicitaţi pentru că sunt pozitivă şi asimptomatică, pentru că sunt într-o situaţie extrem de bună. Eu nu fac decât să aştept negativizarea şi atât, pentru că nu am nici un fel de tratament, nu am ce să tratez. Eu sunt chiar fericită că mă imunizez cu această ocazie şi nu voi mai trăi acea panică permanentă că mă voi infecta“, a spus Alina Puşcaş pe InstaStory.

„Sunt tare emoţionantă, pentru că am chiar şi aşa, de la distanţă, familia lângă mine. Cred că este cel mai important şi cel mai frumos lucru, mai ales într-o situaţie de acest gen. M-am emoţionat, pentru că aveam senzaţia că sunt la cea de-a patra naştere, pentru că atunci am primit flori în timpul spitalizării, dar uite că s-a mai întâmplat să mai primesc un buchet. Am primit de la soţul meu un buchet de flori, mi l-a trimis pur şi simplu printr-un prieten, care a venit să mi-l livreze“, a adăugat prezentatoarea TV.

Alina Puşcaş FOTO Instagram