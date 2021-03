„Adidaşii lui Satan” cu o picătură de sânge, lansaţi de un grup de artişti şi rapperul Lil Nas X, neautorizaţi de Nike

Adidaşii lansaţi în ediţie limitată de doar 666 de bucăţi s-au vândut cu $1,018 perechea în mai puţin de un minut. Aceştia au agăţată o pentagramă şi pe lateral inscripţia versetului din Evanghelia după Luca (10:18): „Şi le-a zis: Am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer”.

Rapperul s-a filmat cu aceşti adidaşi negru cu roşu şi perniţe de aer conţinând o picătură de sânge uman în ultimul său clip prezentat vineri, „Montero (Call Me By Your Name)”. Artistul apare în videoclip alunecând pe o bară purtând aceşti adidaşi, relatează BBC