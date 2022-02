Adele a confirmat că va urca pe scenă la gala BRIT Awards: „Sunt foarte fericită”

Adele va urca pe scenă pe 8 februarie, în cadrul ediţiei din acest an a premiilor industriei muzicale britanice, la care este nominalizată la patru categorii. Evenimentul va avea loc în Londra, oraşul natal al artistei.



„Sunt foarte fericită să vă spun că voi cânta la BRITS săptămâna viitoare!!!", a scris Adele pe Instagram marţi seara, precizând că va apărea, de asemenea, în emisiunea „The Graham Norton Show".

La începutul acestei săptămâni, presa britanică a scris că Adele nu va cânta la gala BRIT Awards deoarece locuieşte în Los Angeles, în acest moment.

La ediţia din acest an, Adele a obţinut patru nominalizări, la categoriile „cel mai bun album”, „cel mai bun artist”, „cea mai bună melodie” pentru „Easy On Me'' şi „cel mai bun artist pop/R&B”, potrivit Agerpres.



Luna trecută, artista în vârstă de 33 de ani a amânat o serie de concerte în Las Vegas, care trebuiau să înceapă pe 21 ianuarie, după ce jumătate din echipa ei s-a îmbolnăvit de COVID-19, iar pandemia a provocat întârzieri ale livrărilor.



Pe scena de la gala BRIT Awards vor urca, de asemenea, printre alţii, Ed Sheeran, Liam Gallagher şi Little Simz.