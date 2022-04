Actorul Will Smith şi Jada Pinkett Smith „abia dacă-şi mai vorbesc”. Presa străină scrie că divorţul este iminent

„Au fost probleme ani de zile între ei, dar acum abia dacă-şi mai vorbesc”, a spus pentru Heat Magazine, o sursă apropiată cuplului .

„Dacă s-ar despărţi, Jada ar avea dreptul la jumătate din averea lui Will Smith, potrivit legii din California. Actorul are o avere de 350 de milioane de dolari. Ar putea fi unul dintre cele mai urâte divorţuri din istoria showbiz-ului şi poate dura mai mult decât cel al Angelinei şi al lui Brad Pitt”, a mai adăugat publicaţia, potrivit The News