Abuzurile inimaginabile prin care a trecut unul dintre cel mai bine cotate modele Victoria's Secret. Ce trebuia să facă pentru a-şi menţine silueta

Modelul australian Bridget Malcolm a vorbit cu sinceritate despre culisele unei cariere care, din afară, părea atât de strălucitoare şi frumoasă.

"Am trăit singură în trei ţări. Am călătorit pe toate continentele, mai puţin Antractica. Am fost pipăită de bărbaţi mult mai în vârstă. Am fost agresată sexual de numeroase ori", a declarat Bridget. Mai mult, pe tot parcursul carierei sale, s-a aflat sub o constantă presiune din partea agenţiilor ca să slăbească.

