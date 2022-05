A murit actorul Mike Hagerty, celebru pentru rolul din serialul "Friends"

Anunţul cu privire la decesul actorului american a fost făcut de către actriţa Bridget Everett, care a jucat alături de Hagerty în serialul ”Somebody Somewhere”.

„Cu mare tristeţe, familia lui Michael G. Hagerty i-a anunţat moartea ieri la Los Angeles. Un actor iubit, dragostea lui pentru oraşul natal, Chicago, şi pentru familia sa a fost piatra de temelie a vieţii sale”, a scris actriţa pe contul său de Instagram.

În serialul ”Somebody Somewhere”, Hagerty s-a remarcat pentru mustaţa groasă şi accentul din Chicago. Acesta a jucat rolul tatălui lui Sam în serialul difuzat de HBO. În serialul Friends, actorul l-a interpretat pe administratorul Treeger, serial celebru în anii '90 care încă este îndrăgit de fanii din întreaga lume.

Mike Hagerty a avut apariţii în Martin, Cheers, The Wayans Bros. ,Curb Your Enthusiasm, Grey's Anatomy, Community, Shameless, ER, The Wonder Years şi Brooklyn Nine-Nine. De asemenea, a apărut în numeroase filme, printre care Dick Tracy, Wayne's World, Speed ​​2: Cruise Control şi Austin Powers: The Spy Who Shagged Me.