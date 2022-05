Îndrăgitul Valentin Uritescu, internat în spital. Soţia actorului: „Ar suferi foarte mult să afle că a apărut altceva în presă”

Valentin Uritescu s-a retras de pe scenă din pricina problemelor de sănătate cu care se confrunta de ani. Miercuri, 11 mai, actorul a ajuns la spital, unde medicii au hotărât să-l interneze şi să-i facă mai multe investigaţii.

Celebrul actor a ajuns la spital din pricina problemelor pe care le acuză cu tensiunea. Valeria Uritescu, soţia actorului, a vrut să meargă să-l viziteze pe acesta la spital, însă aşteaptă informaţii din partea medicilor.



„Aştept şi eu veşti. A fost dus la un spital particular. Este internat pentru investigaţii. Este un actor pe care l-a cunoscut lumea… . Ce să vă spun mai mult? Locuieşte într-un centru de îngrijire privat iar azi, după i s-a întâmplat acest necaz, ceva cu tensiunea, l-au internat să i se facă investigaţii, nu pentru altceva. Nu este pe moarte. Ar suferi foarte mult să afle că a apărut altceva în presă. Este bolnav de ani de zile. Are o vârstă, cumva este în firescul lucrurilor… Am vrut să merg la el în vizită azi, dar am primit telefon şi aştept să văd ce spun medicii după aceste investigaţii. El nu mai filmează de ani de zile, nu mai joacă teatru… Oamenii cumva exagerează. Sigur că şi eu sunt foarte îngrijorată…”, a afirmat pentru Fanatik Valeria Uritescu.