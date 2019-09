Tinerii români care studiază în Marea Britanie beneficiază de aceleaşi condiţii de studiu în 2020, în pofida Brexit-ului

Ambasadorul Marii Britanii dă asigurări că educaţia rămâne un element important pentru guvern. Cel puţin pentru anul de studiu 2020-2021, condiţiile rămân aceleaşi, indiferent de condiţiile Brexit-ului.

„Educaţia este deja un aspect absolut esenţial în legăturile dintre ţările noastre. Grupurile de studenţi (români - n.red) din Marea Britanie numără aproximativ 10.000 de persoane, fiind contingentul care creşte cel mai mult dintre naţionalitatile prezente în Marea Britanie. Pe de altă parte, peste 1.000 de români sunt profesori sau cercetatori în cadrul universităţilor britanice", a spus Andrew Noble, ambasadorul Marii Britanii în Romania, conform wall-street.ro

În Marea Britanie, la universitatile de stat costurile variază în functie de regiune. În Anglia, acestea sunt de 9.250 lire/an pentru studii de licenţă, în Ţara Galilor, taxa este de 9.000 de lire/an, în Scoţia, de 1.820 lire/an. La universitatile private, costurile variaza intre 7.250 – 16.400 lire/an.

„Mesajul pe care il transmitem din partea universitatilor din Marea Britanie tinerilor care doresc sa studieze aici este unul de incurajare. Sectorul universitar britanic este unul international. Toate institutiile isi pastreaza deschiderea in ceea ce priveste mobilitatea romanilor la studii. De altfel, in acest an avem cea mai masiva participare a institutiilor de invatamant britanice atat la targul din martie, cat si la cel prezent, iar tot mai multi tineri romani sunt interesati de oportunitatile de studiu oferite de universitatile din Marea Britanie”, a declarat Nigel Bellingham, director în cadrul British Council Romania.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: