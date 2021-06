De curând, Philips a încheiat un acord de colaborare cu UMF Carola Davila Bucureşti, alăturându-se Centrului de Inovaţie şi e-Health (CieH) şi punând la dispoziţia studenţilor echipamente medicale, pentru a susţine pregătirea practică a acestora în ecografie.

Colaborarea dintre UMF Bucureşti şi Philips are un istoric mai amplu şi a început în anul 2017, prin susţinerea campaniei de donare de sânge, organizată de către Societatea Studenţilor la Medicină din Bucureşti (SSMB). În 2018 şi în 2019, împreună cu SSMB şi Universitatea Politehnică, au fost dezvoltate cursuri pentru studenţii la medicină participanţi la Summer School on Imaging with Medical Applications, prin care au fost puse la dispoziţia participanţilor mai multe informaţii despre ecografie, telemedicină şi soluţii de post-procesare a imaginilor. De asemenea, cu excepţia anului 2020, în care constrângerile impuse de pandemie nu au permis interacţiunea, Philips s-a implicat în organizarea de ateliere practice pentru studenţi, cursuri de ecografie şi de vizualizare avansată si post-procesare a imaginilor în diferite specialităţi, precum neurologie, cardiologie, oncologie. Cursurile au fost susţinute de cadre medicale specializate, în mai multe spitale din Bucureşti.

Parteneriatul între Philips şi Centrul de Inovaţie şi e-Health (CieH) reprezintă o continuare firească a eforturilor şi investiţiilor comune în educaţie. În egală măsură, este şi o consecinţă firească, născută din încrederea părţilor în tehnologia medicală, ca element absolut necesar într-un sistem de sănătate axat pe calitate şi rezultate.

„Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti se regăseşte într-o etapă dedicată dezvoltării şi modernizării, traiectorii pe care doar împreună le vom putea direcţiona către ceea ce înseamnă cu adevărat performanţă. Una dintre priorităţile noastre este proiectul de digitalizare, pentru că e esenţial pentru meseria pentru care ne pregătim studenţii, cea de medici, nu doar să facă faţă provocărilor, dar să le poată anticipa cu succes. A reuşi să salvezi vieţi înseamnă înainte de toate însuşirea aprofundată a cunoştinţelor şi implicarea totală în ceea ce reprezintă cercetarea ştiinţifică medicală şi toate acestea îmbrăcate în pasiune, dăruire şi devotament” – spune Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rector UMFCD.

De asemenea, este important să detaliem beneficiile pe care le au studenţii. În primul rând, este prioritizată pregătirea profesională prin acces la unele dintre modelele de ecografe Philips şi prin programe de studiu extracurriculare în domeniul ultrasonografiei. In viitor, vom lucra de asemenea, şi pentru crearea unui program similar de pregatirea în ecografie pentru medicina de urgenţă şi cardiologie. În plus, colaborarea cu laboratorul de printare 3D, le-ar crea ocazia studenţilor să opereze cu programe noi de prelucrare a imaginilor, dar şi posibilitatea să contribuie la crearea unui proiect pentru susţinerea telemedicinei în practica medicală.

Implicarea Philips în susţinerea mediului academic vine şi ca urmare a concluziilor raportului „Future Health Index 2020 - Era oportunităţilor: Susţinerea generaţiei viitoare pentru transformarea serviciilor medicale”, care a analizat aşteptările tinerilor profesionişti din domeniul sănătăţii de la tehnologie, educaţie şi satisfacţia la locul de muncă. Studiul a fost realizat pe un eşantion de aproximativ 3000 de medici cu vârsta sub 40 de ani, angajaţi în mediul public şi privat în 15 ţări - printre care şi România. Datele arată faptul că medicii români resimt decalaje în alinierea la standardele globale de îngrijire a sănătăţii, iar 88% dintre tinerii medici din România consideră că digitalizarea sistemului medical este un instrument important pentru îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de pacienţi.

Departamentele CieH desfăşoară deja în mod regulat workshop-uri pentru studenţii şi medicii comunităţii academice, prin cele 4 hub-uri - Nucleul pentru Soluţii Digitale şi Tehnologii Inovatoare, Nucleul pentru analiza BIG DATA, Nucleul pentru Inteligenţă Artificială în Sănătate şi Nucleul Hub Antreprenorial - unde viitorii medici învaţă despre transformarea sistemului medical prin digitalizare, îmbunătăţirea experienţei pacientului, a rezultatelor sistemului medical, dar şi a vieţii profesionale a echipei medicale. Colaborarea Philips este, pe această filieră, încă o etapă importantă în dezvoltarea competenţelor digitale ale studenţilor din cadrul UMF Carol Davila din Bucureşti.