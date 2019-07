Cum sunt sprijiniţi studenţii internaţionali în cele mai importante universităţi

În topul destinaţiilor se află în mod tradiţional Marea Britanie, datorită sistemului său educaţional de calitate recunoscut în toată lumea, aceasta găzduind aproape un sfert din totalul studenţilor români în străinătate. Următoarele patru destinaţii preferate de tinerii români sunt Italia, Franţa, Danemarca şi Olanda, ţări cu comunităţi importante de români, cu limbi asemănătoare, cum sunt Italia şi Franţa, sau cu sisteme educaţionale foarte bune şi uşor accesibile pentru tinerii din România, cum sunt Olanda, unde taxele educaţionale sunt foarte mici, sau Danemarca, unde educaţia este chiar gratuită,. informează hotnews.ro

Dintre tinerii consiliaţi gratuit de către EDMUNDO pentru a studia în străinătate, mai mult de jumătate aleg ca destinaţie Marea Britanie, în ciuda Brexit-ului şi a nesiguranţei generată de acesta. Următoarele destinaţii favorite ale acestor tineri sunt Olanda, Danemarca şi Suedia, ţări cu programe educaţionale de calitate la costuri accesibile.

Unul dintre multele motive ce îi fac pe tinerii din România să aleagă să studieze în străinătate este faptul că universităţile internaţionale fac eforturi deosebite pentru a atrage studenţi de calitate şi pentru a le facilita acestora integrarea în comunităţile lor ce adesea includ tineri din toate colţurile lumii.

În străinătate, studentul este pe primul loc

Universităţile internaţionale înţeleg că acomodarea într-o ţară nouă poate fi mai greu la început, aşa că studenţii care vor să urmeze cursurile acestora sunt ajutaţi pe toate planurile pentru a se obişnui cât se poate de repede cu noua lor viaţă şi a se concentra pe cursurile alese.

Una dintre primele provocări pe care trebuie să le depăşească tinerii din România care urmează cursurile universităţilor din străinătate este cea a adaptării. De aceea, universităţile internaţionale au dezvoltat multe modalităţi de a-i ajuta pe aceştia şi acest lucru a dus la coagularea unor comunităţi importante de studenţi români aflaţi la studii în străinătate.

Coventry University

Coventry University se laudă cu cea mai mare comunitate de studenţi români nu doar din Europa ci din întreaga lume, un statut pe care îl păstrează de mai mult de 5 ani deja. Dintre cei aproape 8.000 de studenţi români aflaţi la studii în Marea Britanie, aproape 10% se află într-un singur campus, cel al universităţii din Coventry. Acest lucru se datorează atât faptului că universitatea este o universitate de top, atractivă educaţional pentru studenţii internaţionali cât şi faptului că le oferă acestora condiţii excelente pentru a studia şi a interacţiona cu colegii lor.

Universitatea din Coventry are, pe site-ul propriu, o secţiune întreagă dedicată studenţilor din străinătate, aceştia putând afla de aici toate informaţiile de care au nevoie. Există inclusiv un serviciu denumit Meet and Greet prin care este asigurat transferul de la aeroport către locul de cazare. În ceea ce priveşte comunitatea, în cadrul universităţii există un International Office care stabileşte diferite sarcini, oferă oportunităţi de participare la workshop-uri şi la alte activităţi, totul pentru a-i ajuta pe noii studenţi să îşi cunoască viitorii colegi şi să se acomodeze cu stilul de viaţă din Marea Britanie.

Tot la Coventry există Fresher’s week, dedicată studenţilor din primul an, care are loc în prima săptămâna de şcoala. Pe durata ei au loc o serie de evenimente, de la târguri ale cluburilor şi asociaţilor pana la târguri ale voluntarilor, unde studenţii pot întâlni colegi de universitate ce au interese asemănătoare şi se pot implica în activităţile acestor cluburi. De asemenea, în cadrul Coventry University funcţionează un club românesc, denumit Romanian Society, care oferă sprijin şi reprezentare pentru studenţii români, ajută la integrarea lor în comunitatea internaţională a universităţii.

University of Essex

La fel ca în cazul celor de la Coventry şi University of Essex are pe site-ul universităţii o secţiune dedicată studenţilor din străinătate din care aceştia pot afla multe dintre detaliile ce le pot folosi pentru acomodare. De aici aflăm ca există International Student’s Association (ISA), care este deschis tuturor studenţilor din cadrul Universităţii şi care susţine multiculturalismul. Sub umbrela ISA funcţionează mai multe cluburi culturale naţionale, printre care şi Clubul Român. Acesta are o pagina proprie pe site-ul studenţilor din Essex şi este deschis tuturor studenţilor români, precum şi studenţilor internaţionali interesaţi de cultura românească. Clubul oferă sprijin studenţilor români ce studiază la University of Essex prin oferirea de informaţii cu privire la orice nelămuriri referitoare la experienţa universitară. De asemenea, promovează cultura română prin evenimente de socializare, excursii şi întâlniri de comunitate.

Tot pentru a contribui la integrarea rapidă a studenţilor internaţionali, University of Essex a implementat un test de limbă engleză, English Language Assessment, pe care trebuie să îl susţină toţi cei care sunt pentru prima dată la această şcoală. În urma analizei rezultatelor, care nu au impact asupra studiilor, cei care nu stăpânesc limba destul de bine pot urma cursuri suplimentare de engleză, existând şi consilieri ce îi pot ajuta de fiecare dată când este cazul. Pe lângă workshop-uri, întâlniri şi alte activităţi, sindicatul studenţilor de la Essex, ISA, organizează Fresher’s programme, care include evenimente pe timp de zi, dar şi pe tip de noapte ce facilitează interacţiunea.

Majoritatea universităţilor din Marea Britanie au grupuri de suport pentru viitorii studenţi. De exemplu, University of Northampton, are un grup de Facebook pentru aplicanţi, unde cei interesaţi pot pune întrebări la care primesc răspunsuri de la studenţi şi reprezentanţii universităţii. La universitatea din Leeds există de asemenea o comunitate importantă de studenţi români activă şi ea pe pagina lor de Facebook.

