O elevă de la Colegiul Militar din Breaza, admisă la West Point, cea mai prestigioasă academie militară din SUA

Potrivit anunţului făcut de Colegiul Militar din Breaza, în urma unui proces de admitere extrem de competitiv şi bazat pe un număr de criterii foarte selective, Ingrid Vârlan a reuşit să ocupe singurul loc alocat pentru România, în acest an, pentru Academia Militară „West Point”.

„Ne mândrim cu performera noastră, eleva plutonier adjutant Ingrid Vârlan! Am primit cu mare bucurie vestea excepţională pe care eleva plutonier adjutant Ingrid Vârlan ne-a dat-o în pragul Sărbătorilor Pascale. „Am fost admisă la West Point, Class of 2026”. În urma unui proces de admitere extrem de competitiv şi bazat pe un număr de criterii foarte selective, Ingrid a reuşit să ocupe singurul loc alocat pentru România, în acest an, pentru Academia Militară „West Point.”, se arată în anunţul postat pe pagina de Facebook a Colegiului din Breaza.

„West Point, cea mai prestigioasă academie militara din US şi una dintre cele mai recunoscute în lume, cu o tradiţie ce depăşeşte 200 de ani, a reprezentat pentru mine încă de la începuturile experienţei mele de elev militar un vis frumos, parte a unui gând măreţ ce începea să se contureze.

Clasa a IX-a, începuturi şi un gând, clasele a X-a şi a XI-a, pandemie şi aşteptări, clasa a XII-a doar extrem de multă muncă şi 12 teste / etape înainte de primirea acceptului final. Scrisoarea din partea USMA a venit vineri şi lucrurile sunt fierbinţi, atât de fierbinţi încât nici nu ştiu cum să mă bucur, este un paradox să lupţi atât pentru un obiectiv, să sacrifici totul pentru a-l obţine, să ai mâinile sângerânde după antrenamente şi creierul aburind după sute de teste de engleză şi matematică, iar mai apoi, după un plâns, un râs şi multe îmbrăţişări să te gândeşti deja la următorul pas.”

Sursa citată mai menţionează că Ingrid, în curând absolventă a Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, după ce va susţine bacalaureatul românesc, savurează bucuria pe care i-a adus-o munca de atâţia ani, fără a uita să le fie recunoscătoare celor care i-au fost alături pe acest drum, care multora le poate părea imposibil.

„Este foarte important să mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat să îmi ating acest obiectiv, tuturor celor de la care am avut înţelegere pentru a mă pregăti necontenit şi, bineînţeles, celor care zi de zi m-au încurajat să nu cedez şi să stau focusată 100% până când trec linia de final. Sunt mulţi, sunt apropiaţi şi sinceri, sunt oameni cărora le voi fi mereu recunoscătoare.”

Ingrid „este apreciată ca unul dintre cei mai buni elevi ai Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, ca urmare a unei combinaţii perfecte între muncă, seriozitate şi consecvenţa cu care şi-a urmat visul, a faptului că a performat la cel mai înalt nivel atât la învăţătură, cât şi în numeroasele activităţi în care s-a implicat. A reuşit să-şi împartă timpul între orele la clasă, activităţile extracurriculare, pregătirea militară, proiectele Erasmus+, îndatoririle de elev gradat, voluntariat şi dezvoltare personală.

Ambiţioasă, perfecţionistă şi determinată a luptat până la final pentru a demonstra că atunci când ştii ce vrei şi depui toate eforturile pentru îndeplinirea obiectivului stabilit, totul este posibil. Fiecare probă a presupus un moment de aşteptare al rezultatului, o scurtă bucurie şi, mai apoi, un timp extrem de scurt de remontare înaintea unei noi probe.”, se mai arată în postarea de pe pagina de Facebook.

„La sfârşitul anului 2021 am primit cu mare onoare rezultatul testelor primei etape în care am fost nominalizată/ desemnată oficial candidat unic al României pentru USMA. Satisfacţie mare, motiv de fericire şi multe emoţii, dar totuşi am fost avizată că sunt la jumătatea drumului şi că urmează etapa a 2-a în proces, timp în care va trebui să relaţionez direct cu academia şi că voi avea de susţinut noi evaluări, respectiv testele TOEFL şi SAT. Experienţa bac-ului american a fost unică şi, după extrem de multe teste de engleză şi matematică aplicată şi parcurgerea unui „ceaslov” de 1500 de pagini, mă bucur de final. Rezultatele obţinute la test, respectiv clasarea în primii 9% din totalul celor care au dat testul în acest an mă bucură, în plus, clasarea în 1% procent la partea de matematică mă onorează pe mine şi pe toţi cei care mi-au fost dascăli în aceşti 12 ani de şcoală”, spune Ingrid.

Odată cu această extraordinară performanţă, Ingrid realizează şi o premieră în istoria Cantemirului, fiind prima fată care înregistrează acest succes de pe băncile colegiului.

„Mă apropii de finalul anilor de liceu, mai am o lună şi apoi, după 𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙 𝑐𝑙𝑜𝑝𝑜𝑡̦𝑒𝑙 nu voi mai putea decât să îmi amintesc cu multă emoţie de Cantemir, de şoimi şi de spiritul care domneşte peste Breaza. Speranţele mele de boboc s-au împletit într-un gând, care a început să prindă aripi şi, treptat, a devenit un deziderat determinant al trecerii mele prin colegiu.

Experienţa de plutonier avută în postura de Înlocuitor Comandant de Companie I a fost covârşitoare şi mă mândresc pentru tot ce am reuşit cu elevii de clasa a IX-a, ei m-au făcut să înţeleg profund şi pentru prima dată noţiunea folosită atât de des şi obsesiv de profesorii noştri 𝑎𝑖 𝑚𝑒𝑖. Au fost 𝑎𝑖 𝑚𝑒𝑖 şi vor rămâne 𝑎𝑖 𝑚𝑒𝑖 pentru mult timp de acum înainte chiar dacă paşii în viitor mă vor duce la mii de kilometri de cuibul de şoimi.”

Până atunci, mai are două luni extrem de încărcate.

„Lucrurile se vor precipita foarte mult în perioada următoare, mai am o lună până la bac-ul românesc, iar mai apoi încă o lună până la plecarea în USA. Aceste 2 luni vor fi extrem de încărcate şi va trebui să valorific în mod optim scurtul timp rămas pentru pregătirea de bac, dar şi cea militară/sportivă pentru 𝐶𝑎𝑑𝑒𝑡 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 sau 𝐵𝑒𝑎𝑠𝑡 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎𝑐𝑘𝑠 – perioadă de 6 săptămâni în care va trebui să fac faţă cu succes la programul militar de pregătire extrem de dificil şi solicitant fizic şi mental.”