Ministrul Educaţiei propune scurtarea cu o săptămână a semestrului al doilea, fapt ce ar permite organizarea examenelor naţionale la datele planificate iniţial

Ministrul Educaţiei a afirmat că a fost şi rămâne "unul dintre cei care susţin că predictibilitatea este importantă în educaţie" şi că a auzit criticile referitoare la decizia de decalare a Evaluării Naţionale pe care o susţin elevii de clasa a opta. În acest context, ministrul a anunţat, miercuri seară, că va propune scurtarea cu o săptămână a semestrului al doilea, fapt ce ar permite organizarea Evaluării Naţionale la datele programate iniţial.

"Înţelegând toate aceste lucruri, am îmbunătăţit varianta, cu o condiţie: ca mâine, în cadrul Comitetului pentru Dialog Social, în care consultăm reprezentanţii profesorilor, elevilor, părinţilor să se accepte reducerea cu o săptămână a celui de-al doilea semestru. Dacă această variantă va fi acceptată înseamnă că examenele naţionale vor rămâne exact aşa cum au fost planificate şi nu vom mai avea problema de predictibilitate. Mai exact, Evaluarea Naţională pentru toţi elevii clasei a opta ar urma să înceapă pe data de 22 iunie, prima zi după sărbătoarea de Rusalii, şi pe parcursul a trei zile, 22, 23 24 iunie să se deruleze Evaluarea Naţională aşa cum a fost planificată, nicio modificare. Săptămâna următoare, începând cu data de 28 iunie, aşa cum a fost planificat să se deruleze bacalaureatul. Această variantă are avantajul că nu modifică nimic din examenele naţionale. Are, de asemenea, avantajul, pot spune, că nu duce finalul anului şcolar pentru clasele de la clasa pregătitoare până la clasa a şaptea şi de la clasa a noua până la clasa a unsprezecea în afara lunii iunie. Ar însemna o prelungire de o săptămână, în loc să se încheie pe data de 18 iunie s-ar încheia pe 25 iunie. Având în vedere că este un an atipic, cred că putem să facem acest efort de compromis între nevoia de asigurare a protecţiei sanitare şi nevoia de educaţie. Este varianta cu care Ministerul Educaţiei se va prezenta mâine în Comitetul pentru Dialog Social. Dacă această variantă va fi agreată, oricum va trebui să decidem într-un fel, pentru că începutul vacanţei, data de 2 aprilie este foarte aproape”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Ministrul a adăugat că "această propunere are neajunsul scurtării cu o săptămână”, iar această săptămână "va trebui recuperată într-un fel”.

În ceea ce priveşte vacanţa de primăvară de o lună, ministrul a explicat că se face "o punte” între Paştele catolic şi cel ortodox, şi că "din această lună de vacanţă mult-discutată 18 zile oricum erau de vacanţă”.

Ministrul a explicat şi de ce nu se trece la sistem online, în loc de vacanţă: "Pentru că ne exprimăm speranţa că mergând cu campania de vaccinare ca până acum vom atinge curând pragul de 50% din personalul din învăţământ vaccinat”.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat marţi că vacanţa de primăvară va fi prelungită şi că va dura din data de 2 aprilie până în 4 mai. Examenul de bacalaureat va avea loc la datele stabilite, însă Evaluarea Naională se va decala şi va avea loc în perioada 5-8 iulie. Ulterior, la Antena 3, ministrul a precizat că actualul an şcolar se va încheia în 2 iulie, în loc de 18 iunie, cum era programat iniţial. Consiliul Naţional al Elevilor a apreciat că decalarea Evaluării Naţionale şi creşterea duratei vacanţei de Paşte la aproape o lună va conduce la apariţia unei rupturi în procesul educaţional şi în ritmul de învăţare al fiecărui elev, fapt ce va avea consecinţe dezastruoase asupra rezultatelor de la examenele naţionale. De asemenea, dezaprobă decizia Ministerului Educaţiei ca şcolile să rămână deschise şi după depăşirea pragului de incidenţă a cazurilor de COVID-19 de 6 la o mie de locuitori şi reclamă lipsa de consultare.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat la Digi24 că cererea privind vacanţa de primăvară de o lună a fost făcută de Ministerul Sănătăţii şi că deocamdată sunt doar propuneri discutate, nefiind semnat oficial niciun ordin de modificare a structurii anului şcolar.

Joi, la ora 10.00 vor avea loc discuţii în comisia de dialog social.