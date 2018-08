Erori grosolane în manualul unic de Geografie: Turnu Măgurele în locul Drobetei-Turnu Severin, Marea Moartă în loc de Marea Roşie

Cu două săptămâni înainte de începutul şcolii, Ministerul Educaţiei pregăteşte manualele pentru clasele a VI-a, I şi a II-a, pentru care a schimbat metoda de realizare: nu mai face licitaţii publice, ci le editează pe toate la Editura Didactică şi Pedagogică din subordinea sa.

Manualul unic conţine însă mai multe greşeli, unele dintre acestea mai serioase, însă majoritatea erorilor semnalate de profesorii ce predau această materie sunt simple erori de editare.

Astfel, aşa cum notează un material publicat de Hotnews , elevii de clasa a VI-a vor învaţa din septembrie că Turnu Măgurele este poziţionat, pe harta României, acolo unde ştiam că este oraşul Drobeta-Turnu Severin. În plus, printre erorile greu de ratat din noul manual de Geografie, ce poartă antetul Ministerului Educaţiei şi nu are alternativă pe piaţă se numără: Marea Moartă este pusă pe hartă în loc de Marea Roşie, Insula Tasmania este numită “Vanuatu”, un stat nu există, regiunea industrială Ruhr este greşit scrisă Rhur.