Educaţia e la Terapie Intensivă. ONG-uri: Trebuie pregătit un scenariu de avarie, în cazul în care Valul 4 va impune noi măsuri de restricţie

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat că noul an şcolar 2021-2022 va începe la 13 septembrie cu prezenţa fizică a elevilor. „Atât cât am în limitele de competenţă, şcoala va începe cu prezenţă fizică pe data de 13 septembrie. Bazându-mă pe informaţiile pe care le am în limitele de competenţă, pe condiţiile din şcoli, pe faptul că în şcoli au fost respectate regulile sanitare mai riguros decât în orice alte locuri – cu excepţia unităţilor sanitare, pe nivelul ridicat de vaccinare al personalului din învăţământ cadrelor didactice, mă pronunţ cât se poate de clar în favoarea deschiderii şcolii fără scenarii, pentru toţi elevii. Am dreptul să manifest acest optimism, în paralel luând în considerare orice alte variante vor rezulta din evoluţia epidemiologică”, a declarat Cîmpeanu.

Vaccinare la cabinetul şcolar

Oficialul a adăugat că acei elevi care au contraindicaţii certificate medical vor avea în continuare acces la învăţământul online. „Pentru că pandemia nu s-a încheiat şi vor avea în continuare acces acei elevi care au comorbidităţi sau care au contraindicaţii certificate medical“, a precizat ministrul.

Cîmpeanu a mai spus că nu este adeptul obligativităţii vaccinării, dar este un susţinător al ei şi a vorbit despre deschiderea unor centre de vaccinare la cabinetele şcolare. „Trebuie văzut în ce măsură configuraţia şcolii permite organizarea unor astfel de centre”, a spus acesta, adăugând că pentru vaccinarea elevilor minori este nevoie în continuare de acceptul părinţilor.

„Susţin importanţa testării în şcoli, cel puţin în cazurile în care apar simptome. În aceste situaţii, testarea este o datorie a statului prin DSP şi nu a angajatului din sistemul de învăţământ sau din alt sistem, care prezintă simptome” a mai spus Cîmpeanu.





„Trebuie pregătit un scenariu de avarie“

Simultan cu declaraţiile ministrului, reprezentanţii societăţii civile îi cer acestuia să prezinte până la 15 august un plan de măsuri şi scenarii de organizare a şcolii din perspectiva debutului noului an şcolar. Astfel, Societatea Academică Română, Active Watch, Comunitatea ONedu România, Fundaţia World Vision România, Asociaţia Elevilor din Constanţa, Asociaţia Vâlceană a Elevilor, Asociaţia Elevilor din Bucureşti şi Ilfov i-au adresat lui Cîmpeanu o scrisoare în care subliniază că elevii, părinţii şi profesorii au dreptul să cunoască modul în care vor funcţiona, din această toamnă, unităţile de învăţământ preuniversitar. Potrivit documentului, „trebuie pregătit un scenariu de avarie, în cazul în care valul 4 va impune noi măsuri de restricţie privind mobilitatea populaţiei. Acesta trebuie prezentat cu încredere de către autorităţi în comunităţile şcolare, prin valorificarea predictibilităţii în actul de guvernare şi a creşterii gradului de încredere a cetăţenilor în cei care guvernează serviciile publice“.

O altă măsură propusă este continuarea şi generalizarea programului de educaţie remedială în anul şcolar 2021-2022 la toate clasele şi ciclurile de învăţământ, în baza unei metodologii clare. Organizaţiile propun şi o masă caldă pe zi pentru fiecare elev şi profesor participant la acest program, dar şi alocarea de fonduri suplimentare pentru renovarea cantinelor, pentru achiziţionarea materialelor igienico-sanitare, operaţionalizarea Bibliotecii şcolare virtuale şi dotarea ei cu conţinuturi create de profesorii performanţi din România.

„Chiar dacă valul 4 vine sau nu, educaţia este încă la Terapie Intensivă, cu prea puţine paturi rămase libere pentru a preveni un dezastru social, o viitoare criză tehnologică şi un declin economic“, avertizează autorii scrisorii.