Dezastru la presimulările Examenelor Naţionale de anul acesta. Profesor de Matematică: Mă miră că doar jumătate dintre elevi au picat

Simulările Examenelor Naţionale de anul acesta sunt programate pentru lunile martie şi aprilie. Absolvenţii de clasa a VIII-a vor avea de susţinut probe scrise la disciplinele Limba şi literatura română, Limba şi literatura maternă şi Matematică, iar cei de clasa a XII-a de liceu şi a XIII-a seral sau cu frecvenţă redusă, la disciplinele Limba şi literatura română, Limba şi literatura maternă, Matematică, Istorie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie.





Notele obţinute de elevi nu se trec în catalog decât la cerere, rezultatele fiind discutate la nivelul şcolii, clasei şi în şedinţele cu părinţii, potrivit metodologiei.





Rezultatele pe ianuarie de la Constanţa

Pentru a testa nivelul de pregătire al elevilor din clasele terminale, unele inspectorate şcolare judeţene au organizat presesiuni de simulare. Este şi cazul Inspectoratului Şcolar Judeţean, ISJ, Constanţa care a organizat o astfel de presesiune în luna ianuarie 2022 şi a şi avut curajul de a afişa public rezultatele obţinute. Mai mult decât atât, o nouă sesiune se află în plină desfăşurare în aceste zile, ale cărei rezultate vor fi şi ele făcute publice la finalul lunii februarie. „Astăzi (marţi – n.r.) a debutat a doua sesiune de simulări la nivel judeţean atât pentru elevii de clasa a VIII-a, cât şi pentru cei de clasa a XII-a cu proba de Limba şi literatura română. Ne dorim să organizăm mai multe simulări judeţene prin care elevii, părinţii să poată urmări evoluţia, involuţia, stadiul pregătirii copiilor, iar profesorii să poată actualiza activităţile remediale luând în considerare raportul nostru care este unul şi calitativ, şi cantitativ. Din câte ştiu eu, astfel de simulări la nivel judeţean au fost organizate şi la Iaşi, Hunedoara şi Brăila”, a declarat Mihai Sorin, inspectorul şcolar general al ISJ Constanţa.

Potrivit raportului de la Constanţa, din 2.145 de elevi de clasa a VIII-a din cei 3.704 care au susţinut proba de Matematică au luat note sub 5. Nici la proba de Matematică profilul real de la Bacalaureat situaţia nu a fost mai bună: din 1.303 elevi prezenţi, 727 n-au putut să ia nici măcar un 5. La Limba română, 66% dintre elevii de gimnaziu au luat note peste 5, iar la Bacalaureat, proporţia a fost de 51%.

Unde sunt problemele

Raportul menţionează câteva puncte slabe în urma probei de Limba şi literatura română pentru clasa a VIII-a, printre care faptul că elevilor le este dificil să identifice noţiunile literare în texte, nu ştiu să argumenteze o idee sau să-şi spună opinia referitoare la o temă dată. Totodată, multe răspunsuri ale elevilor sunt incomplete, schematice, ezitante, atunci când nu lipsesc cu desăvârşire. La Bacalaureat, 70% dintre liceeni au dovedit carenţe alarmante când vine vorba de argumentare, nu stăpânesc vocabularul Limbii române şi sunt confuzi în exprimare, potrivit aceleiaşi surse.

Cât priveşte Matematica, elevii au lacune atât la algebră, cât şi la geometrie şi habar n-au ce formule trebuie aplicate pentru a rezolva unele exerciţii din foaia de examen.

Şeful ISJ Constanţa este de părere că mai este încă timp pentru a remedia situaţia până la examenele efective programate în iunie: „Cu certitudine, din ianuarie şi până în iunie pot fi făcute activităţi intense de remediere cu elevii, pentru ca rezultatele să devină din ce în ce mai bune. Asemenea fotografii ale momentului ne folosesc tuturor”. O altă sesiune de antrenament va fi organizată în mai, adaugă inspectorul şcolar general.





Expertul în educaţie Ştefan Vlaston spune că rezultatele slabe mai ales la Matematică obţinute de elevi la Examenele Naţionale sunt o constantă repetată an de an. Ce au „în plus” elevii din clasele terminale de anul acesta este faptul că golurile în pregătirea lor s-au acumulat şi mai abitir în cei doi ani de pandemie în care şcoală mai mult nu s-a făcut. „Mă miră că doar jumătate dintre elevi au picat la Matematică. Am văzut o situaţie şi mai dramatică într-un alt judeţ, unde doar o treime dintre elevi luaseră note peste 5. Şi pandemia are o contribuţie, dar ce să ne mai minunăm? Cunoaştem situaţia de ani de zile. Ar trebui spus totuşi că elevii nu prea dau atenţie simulărilor. În ochii lor, acestea nu are nicio miză, pentru că nota nu se trece în catalog. Dar sunt unii mai conştiincioşi, care vor să afle cum stau, iar alţii cărora le e frică s-o afle”, a conchis expertul în educaţie.

Calendarul simulării Evaluării Naţionale la clasa a VIII-a

4 aprilie – proba scrisă la Limba şi literatura română

5 aprilie – proba scrisă la Matematică

6 aprilie – proba scrisă la Limba şi literatura maternă

14 aprilie – Afişarea rezultatelor

Calendarul simulărilor la Bacalaureat

28 martie – proba scrisă la Limba şi literatura română

29 martie – proba scrisă obligatorie a profilului

30 martie – proba scrisă la alegere a profilului

31 martie – proba scrisă la Limba şi literatura maternă

14 aprilie – Afişarea rezultatelor