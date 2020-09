Debutul anului şcolar, tot mai tulbure

Bucureştiul a fost şi ieri pe primul loc la numărul de infectări cu noul coronavirus. Mai exact, în Capitală au fost înregistrate 180 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, totalul persoanelor infectate ajungând la 12.686. În plus, autorităţile au mai anunţat, ieri, că în intervalul 8-9 septembrie s-au înregistrat 51 de decese ale unor persoane infectate, iar două dintre ele nu aveau comorbidităţi care să le facă vulnerabile în faţa COVID-19.

În contextul acestei situaţii sanitare, săptămâna viitoare, Guvernul Orban va prelungi starea de alertă cu încă o lună, până la mijlocul lunii octombrie, susţin surse politice pentru „Adevărul”. Masca va rămâne în continuare obligatorie în spaţiile publice deschise şi în mijloacele de transport în comun, mai susţin sursele.

Harababura de la Bara. Şcoală fără internet, inclusă din greşeală pe lista roşie

Situaţia cifrelor comunicate de Ministerul Sănătăţii, pe baza cărora se stabilesc scenariile în care începe şcoala în fiecare localitate din România, arată că singura localitate din Timiş aflată în scenariul roşu, care prevede începerea cursurilor exclusiv în sistemul online, este localitatea Bara, aflată la 70 de kilometri de Timişoara. Pentru că în comună au fost înregistrate trei cazuri de COVID-19 (ale unor flotanţi), iar localitatea este una mică, Direcţia de Sănătate Publică a calculat pentru Bara un indice de infectare de peste 6%. Cifra ar obliga şcoala din localitate să înceapă în scenariul roşu, care prevede cursuri exclusiv online.

Întrebat, într-o videoconferinţă, dacă există şcoli din judeţ care nu au internet sau dispozitive electronice pentru predarea cursurilor online, inspectorul şcolar general al judeţului Timiş, Marin Popescu, a declat că tocmai şcoala primară din Bara, unde sunt înscrişi 7 elevi şi 10 copii de grădiniţă, nu are acces la internet. „La Bara nu avem internet. Acolo este pe scenariul roşu, copiii nu vor merge la şcoală. Reprezentanţii unităţii de învăţământ vor pregăti seturi de documente, fişe, xerocopii pe care le vor transmite copiilor acasă. După 14 zile, elevii vor reveni la şcoală. Am anunţat ministerul că nu avem internet şi am solicitat şi un număr de şapte tablete“, a declarat Marin Popescu.

Localitatea, inclusă din greşeală în scenariul roşu

Potrivit prefectului de Timiş, Liliana Oneţ, localitatea Bara a fost inclusă în scenariul roşu dintr-o eroare, în comună nefiind de fapt niciun caz de COVID-19. „Bara va putea funcţiona pe scenariul verde pentru că cei trei pozitivi de la Bara au doar flotant în Bara şi au domiciliul la Lugoj. Toţi trei sunt în izolare şi în carantină la Lugoj. Primarul de la Bara ne-a sunat zilele trecute şi ne-a spus că nu are niciun pozitiv, s-a făcut ieri şi astăzi o verificare şi am constatat că cele trei persoane de la Bara au doar flotantul în Bara, dar au domiciliul la Lugoj, unde sunt şi în carantină”, a declarat prefectul de Timiş, Liliana Oneţ. Localitatea nu are nici semnal telefonic şi nici internet. (Daniel Dancea)

Haos şi în Dolj. Şcolile „au de toate“, dar elevii n-au dispozitive electronice

Poiana Mare, una dintre cele mai mari comune din Dolj, se află în scenariul roşu din cauza focarului de COVID-19 depistat la Spitalul de Psihiatrie din localitate. Porţile şcolilor nu se vor deschide pentru elevi la 14 septembrie, iar asta i-a luat pe nepregătite pe dascăli şi pe edili. Ei au dotat şcolile cu materiale sanitare, panouri de protecţie, dar jumătate dintre cei peste 1.000 de elevi nu au dispozitive electronice pentru orele ţinute la distanţă. Comuna are 5 grădiniţe, 5 şcoli de învăţământ primar şi gimnazial şi un liceu. Dintre cei 1.067 de copii de şcoală, 500 nu au avut niciodată o tabletă sau un calculator, iar 71 nu au nici măcar un telefon mobil în familie.

„Nu înţelegem cum se pot desfăşura orele în aceste condiţii. Am anunţat Ministerul Educaţiei, a raportat situaţia de la Poiana Mare şi în luna august, şi în urmă cu câteva zile, dar nu am primit niciun răspuns. Părinţii şi copiii ne întreabă cum vom proceda, iar noi ridicăm din umeri“, a declarat Veta Pană, director adjunct la Liceul „George Ştefan Marincu“ din Poiana Mare.

Ionuţ, unul dintre cei 71 de copii din familii fără niciun telefon mobil, este în prag de disperare. Începe clasa a 8-a şi îl aşteaptă examenul de Capacitate şi admiterea la liceu. „O să încerc să iau lecţiile de la colegi, dar nu ştiu ce voi înţelege, nu ştiu cum mă voi descurca singur. Poate cineva se va gândi şi la noi“, spune băiatul. (Ana Popescu)